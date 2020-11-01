Анастсия Решетова с полуобнаженной грудью рассказала об отказе от Хэллоуина

01.11.2020, 10:09, Разное

Модель Анастасия Решетова пояснила об отказе от Хэллоуина, сопроводив публикацию снимком с полуобнаженной грудью. Пикантным фото бывшая возлюбленная Тимати поделилась в социальной сети Instagram.

По словам Анастасии Решетовой, она не отмечает Хэллоуин, потому что живет в нем. Публикацию модель сопроводила селфи, сделанным на пляже. В кадре попало лицо знаменитости в солнечных очках и часть пышной груди в купальнике. На голове у экс-возлюбленной Тимати находилась бежевая бандана.

Ироничная подпись поста понравилась подписчикам Решетовой. Некоторые согласились, что этот год полон на различные ужасы.

Анастасия Решетова несколько дней назад на частном самолете отправилась на отдых с сыном Ратмиром. Она не разглашает, в какой стране находится. Сам же Тимати вместе с дочерью Алисой отправился на Мальдивы для занятия серфингом.