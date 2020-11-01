Внук Молотова задержан на протестной акции в Кракове

01.11.2020, 10:02, Разное

Полиция Кракова задержала 69-летнего Николая Молотова, внука наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, за участие в несанкционированном митинге. Задержанный объяснил, что вышел на акцию протеста потому, что разделяет устремления поляков.

Полицейские составили протокол на нарушение Молотовым раздела 3 статьи 94 Кодекса об административных правонарушениях. Сам внук наркома воспринял арест спокойно, шутил, общался с офицерами и даже угостил их коктейлем. После уплаты штрафа Молотов был отпущен из-под стражи и сразу же поделился в соцсетях фотографиями из изолятора временного содержания. Комментируя в интервью причастность российских властей к организации акций протеста, он отметил, что русским и полякам уже давно нечего делить.

«Я люблю Краков, я родился здесь, на улице Ленина, напротив Дворца пионеров. Я уважаю польскую демократию и право на самоопределение польского пролетариата. Думаю, нынешние протесты показывают, что в истории государства начинается новый раздел. И в его главах будет много хорошего, доброго, светлого, как когда-то в Советском Союзе», — написал Николай Молотов в «Одноклассниках».