«Земля горит от ковида»

01.11.2020, 9:55, Разное

Жителей Кургана, рассказавших Путину о катастрофе в здравоохранении, проверяет полиция.

Письма отчаяния

21 октября сотрудники областной, второй городской больницы, больницы скорой помощи, поликлиники № 2, а также 112 жителей области написали обращение в администрацию президента России. Они рассказали о том, что в регионе существенно занижаются данные статистики, «мест в больницах нет, медперсонала катастрофически не хватает… Пациенты ждут скорую помощь сутками, неотложку и врача из поликлиники от недели и более. Если людям с трудом и удается попасть в больницу, то уже в очень тяжелом состоянии и крайне запущенным течением коронавируса… Уже давно никто ничего не отслеживает, не только контактных, но и непосредственно самих заболевших».

В своем обращении врачи попросили руководство страны о помощи и призвали не принимать на веру слова местных чиновников.

Параллельно с этим письмом было отправлено и обращение председателю правительства РФ и министру здравоохранения от депутата Курганской областной думы Натальи Воробьевой: «В настоящее время жителям Курганской области не оказывается своевременная медицинская помощь, что чревато тяжелыми последствиями — повышением смертности от последствий вирусных заболеваний, которые лечат сами пациенты, а не врачи, и от хронических заболеваний и их осложнений (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и т.д.), которые оказались «без присмотра».

Повышается социальная напряженность в регионе: людям не выдают больничные листы, они теряют работу, средства к существованию, занимаются самолечением, не получая гарантированную государством медицинскую помощь, платят частным клиникам за анализы и исследования, из-за отсутствия в аптеках не могут купить лекарственные средства; переболевшие ковидом не могут получить результаты тестов для выхода на работу».

— Мы уже получили отписку из правительства, — рассказала «Новой газете» Наталья Воробьева. — Наше письмо спустили в областной минздрав, тем самым показав, что курганские проблемы им неинтересны, расхлебывайте сами. Ну что ж… По профессии я медсестра, десять лет проработавшая в больнице. У меня действующий сертификат, поэтому я написала заявление в ковидный госпиталь о приеме на работу. Работа в «красной зоне» поможет мне увидеть ситуацию изнутри: как берегут здоровье врачей, насколько они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это будет не только моя посильная помощь в борьбе с вирусом, но и возможность получить объективную картину по ситуации.

После того как Наталья обратилась к правительству с просьбой прислать в регион военных медиков, против нее была организована целая кампания в средствах массовой информации.

По словам Натальи, те, кто подписался под обращением медиков, сегодня уже собираются увольняться. Мало того что прессует начальство, они вычерпаны физически и эмоционально.

— Нам нужна помощь военных медиков, — уверена депутат. — Если ситуация вышла из-под контроля, нужно вводить режим ЧС. В федеральном законодательстве предусмотрены меры на случай роста заболеваемости в отдельно взятом регионе.

Ее слова подтвердила и Надежда Конопацкая, координатор «Альянса врачей» в Кургане: «Одна медсестра и студент медицинского колледжа на 60 пациентов — это ненормально. Я подписываюсь под каждым словом в письме медиков».

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Курганец Павел Иванов с 23 сентября на больничном. Почувствовав недомогание, сразу пошел в поликлинику, где у него взяли мазок. 27 сентября пришел положительный результат на коронавирус. И Павел, и его жена добросовестно засели дома на самоизоляции.

— Болел, к счастью, в легкой форме, — рассказал нам Павел Иванов. — 9 октября взяли итоговый тест. С тех пор тишина. Дозвониться никуда невозможно. Оперштаб постоянно рапортует, что результаты мазков предоставляют в течение трех дней. Ничего подобного. Звонил на горячие линии Минздрава, Роспотребнадзора. Все без толку… Я уже месяц сижу дома; не представляю, какую зарплату получу.

Фото из окна городской больницы Кургана

С подобной проблемой сталкиваются почти все курганцы, болеющие коронавирусом в легкой и средней форме. Их возмущение прекрасно понимает Ольга (имя изменено. — И. Д.), фельдшер неотложной помощи.

— Сегодня с утра я обслуживала вызов трехдневной давности. Мы пытаемся обслужить как можно больше адресов, но из-за нехватки медперсонала мало успеваем. Власть делает вид, что все в порядке, хотя область буквально горит от ковида.

Ольга рассказала, что после отправки письма медиков начальство многим устроило допросы с пристрастием. Руководству почему-то важно персонифицировать подписантов, а не решить проблемы.

Например, фельдшер неотложки работает с 8 до 20 часов, двое суток через двое. Отдохнуть толком не получается. Зарплата зависит от количества смен. За сентябрь Ольга заработала чуть больше 20 тысяч. «Ковидные» медработникам не платят: считается, что неотложка не обслуживает коронавирусные вызовы.

Сама Ольга уже переболела коронавирусом. В страховке ей отказали — считается, что якобы она заразилась от коллеги. При этом примерно каждый восьмой вызов из сорока за день у нее ковидный. Начальство утверждает, что такие контакты неопасны, ведь сотрудники неотложки ходят в масках и перчатках.

Искренне сочувствует курганским медикам местная жительница Лариса Фомина, подписавшая обращение к президенту. Последние несколько лет жизни ей приходится жить с серьезным диагнозом и часто проводить время на больничной койке.

—То, с каким напряжением в последнее время работает больница, я вижу изнутри, — говорит Лариса. — Все изложенные в письме факты можно подтвердить. Через день после отправки обращения ко мне пришли полицейские, спросили, подписывалась ли я под этим обращением. Объяснили, что это стандартная процедура проверки на фейк. Позже звонили знакомые из области, которые подписывались под обращением, к ним тоже приходили люди в погонах.

Сегодня, говорит Лариса, медики между двух огней. С одной стороны, молчать уже невозможно, с другой — возможны серьезные проблемы на работе.

— Я тоже подписывала это обращение, — присоединяется к разговору жительница Кургана Алена Кондратьева. — В нем написана правда. Есть люди, которые ждали скорую по трое суток. Многих не забирают в больницу, потому что не хватает мест. Не хватает медиков, кто не уволился, сами болеют. Да что там медиков, у нас даже патологоанатомов не хватает!

Официально

Исполняющая обязанности первого заместителя директора Департамента здравоохранения Курганской области Елена Ахмадышина рассказала, что «ведомство на постоянном контроле держит ситуацию в больницах, где развернуты инфекционные госпитали. Руководство знает о возникающих проблемах и стремится их решать».

В своем официальном обращении Ахмадышина подчеркнула, что «больницы работают в штатном режиме, несмотря на выросшую нагрузку на медицинский персонал». По ее словам, «создан и запущен с 20 октября специальный дистанционный медцентр, по телефону контролируется состояние больных, ведется запись к участковым терапевтам, вызывают больным бригады скорой или неотложной помощи.

Ситуация осложняется тем, что медицинские сотрудники также болеют, из-за чего возникает дефицит кадров».

«В Курганской области разворачиваются дополнительные койки для лечения больных, — отчитывается о проделанной работе региональный оперштаб. — Всего развернуто 1573 койки, из них обеспечено кислородом 499, дополнительно планируется открыть 200 коек, на уже имеющихся койках дополнительно обеспечить кислородом 226 коек».

Несмотря на демонстрируемый курганскими чиновниками оптимизм, Минздрав РФ принял решение направить в Зауралье четыре бригады специалистов в помощь местным врачам. К тому же в Кургане под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет перепрофилирован Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»