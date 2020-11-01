 

Геннадий Зюганов отпраздновал Хэллоуин со своими внуками

01.11.2020, 9:37, Разное

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов вместе со своими внуками отпраздновали Хеллоуин. Об этом он рассказал в интервью газете молодёжного крыла Компартии «Юный коммунист». Лидер второй по популярности политсилы страны отметил, что считает праздник «истинно пролетарским» и его празднование способствует возвращению «настоящего советского детства».

«В этом году со своими внуками впервые отпраздновал Хеллоуин. Вечером оделись в революционеров, взяли игрушечные наганы и пошли экспроприировать конфеты у ближайших партийцев. Все остались довольны, особенно я. Сразу вспоминается настоящее советское детство. В наше время дети были активнее, не боялись по ночам ходить, попадали в разные передряги, всегда ходили с царапинами и не сидели сутками на пролёт в гаджетах», — заявил Зюганов.

Лидер коммунистов также поведал, что в 1955 году он с товарищами тайком праздновал Хэллоуин, но один из друзей выдал их, из-за чего юный Зюганов получил публичный выговор в комсомоле.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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