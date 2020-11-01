Депутат Милонов требует запретить продажу подозрительно похожих на него масок

01.11.2020, 9:37, Разное

Депутат Государственной думы Виталий Милонов возмутился использованием его образа в качестве дизайна масок для Хэллоуина, производимых Боголюбовским заводом резиновых изделий.

«В то время, как я старательно борюсь с этим противоречащим нашей святоотеческой культуре чуждым праздником, самоотверженно изгоняю его поклонников, как Иисус изгнал торгующих из храма, меня же делают частью этого позорного действа», — заявил депутат.

Руководство предприятия не видит проблемы в происходящем и уверяет, что маски с рыжими волосами и бородой проходят под наименованием «Малюта Скуратов» и являются попыткой развернуть западный праздник в сторону отечественной истории и культуры, а то, что «Виталий Валерьевич похож на известного исторического деятеля», его личные проблемы, решаемые при помощи бритвы.

Идея с рыжими масками получила положительную оценку в бизнес-среде. Так, хозяин одного из петербургских баров заявил, что идея хороша, и он готов устроить на традиционной хэллоуинской вечеринке в своем заведении конкурс на самого страшного Милонова.

Под редакцией Виталия Манна