 

Врачи предупредили веганов о высоком риске заражения коронавирусом

01.11.2020, 9:10, Разное

Врачи предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом веганов. По их словам, в продуктах животного происхождения присутствует огромное количество витаминов, которые могут поступить в организм только с пищей.
Медики считают, что нельзя сохранить полноценное здоровье, будучи вегетарианцем. Следует понимать, что отсутствие в рационе белковых веществ способствует разрушению клеток и нарушению работы ключевых функций. Также на фоне недостатка витаминов и необходимых микроэлементов могут развиваться различные заболевания, не исключен риск заражения коронавирусом.

Любое ограничение, связанное с питанием, всегда приводит к дефициту тех или иных веществ в рационе. В продуктах животного происхождения содержатся В2 и В12, играющие очень важную роль в процессах кроветворения. К тому же элементы необходимы для нормального пищеварения и функционирования нервной системы. Также у веганов зачастую наблюдается дефицит полиненасыщенных жирных кислот, а это чревато бронхиальной астмой, сахарным диабетом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача Елены Тихомировой, веганы едят только крупу, орехи, растительную пищу. Если человек длительное время придерживается такого режима питания, то высока вероятность развития хронических заболеваний. У таких людей снижен иммунитет, поскольку наблюдается нехватка белка, витамина D. Веганы чаще остальных страдают анемией и подвергаются простудным заболеваниям, пишет портал «РИА Новости».



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