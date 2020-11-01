Михаил Дегтярёв раздаст бусы хабаровчанам

01.11.2020, 9:02, Разное

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о своём намерении встретиться с протестующими на площади Ленина сразу после того, как количество инфицированных в регионе пойдёт на спад. Управленец заверяет, что не боится отвечать на любые неудобные вопросы и даже готов приготовить подарки для всех недовольных.

«Вы знаете, у меня большая коллекция бус. Все они экологические чистые, ведь сделаны из даров моря. Буквально на днях коллекция пополнилась новыми экспонатами благодаря коллеге Солодову из Камчатки. И вот эти бусы я готов все отдать протестующим. Познакомимся, поговорим с ними, может, даже в баньку сходим. Уверен, мы найдём общий язык. В Нью-Йорке однажды нашли и у нас получится», — заявил Дегтярёв.

Глава региона анонсировал и грядущие культурные мероприятия, посвящённые празднованию Дня народного единства, которые, по его словам, должны перерасти в подготовку к новогодними праздникам. Для этого планируется оградить площадь Ленина. Протестующим будут предложены площадки в одном из спальных районов Хабаровска или в Комсомольске-на-Амуре.