Мнение: Россия окажет помощь Армении, если война будет идти на ее территории

01.11.2020, 8:35, Разное

МИД РФ разъяснил позицию РФ по поводу участия в войне в Карабахе.

В связи с обращением Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4411939 = цинк

Как не трудно догадаться, прямым текстом указано, что вступление России в войну может произойти, если боевые действия будут идти непосредственно на территории Армении. Удары дронов по ОТРК и ЗРК видимо не считаются достаточным основанием и речь идет именно о наземных боевых действиях. Впрочем, сама Армения по этому поводу тоже запросов в ОДКБ не отправляла.

PS. Договоренности об отказе от обстрелов населенных пунктов заключенные в Женеве, были нарушены в тот же день – Азербайджан обстрелял из тяжелого вооружения Шушу и Степанакерт. Также обе стороны обвинили друг друга в применении фосфорных боеприпасов для уничтожения "зеленки" недалеко от Шуши.

PS2. Армяне где-то пролюбили ЗРК “Оса”.