В Канаде нападавший в «средневековой одежде» убил двух человек

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01.11.2020, 8:30, Новости дня

В канадском городе Квебек неизвестный мужчина «в средневековой одежде» с холодным оружием напал на людей, погибли два человека, пострадали пятеро.

Нападения произошли рядом со зданием местного парламента, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBC.

Правоохранители провели масштабную поисковую операцию, местные власти просят оставаться жителей города дома. Полиции удалось задержать нападавшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботу во французском Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения. Подозреваемого задержали, его взяли под стражу.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.



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