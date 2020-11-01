Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 ноября 2020 года
01.11.2020, 7:43, Разное
Тем не менее, власти страны, как и многие зарубежные государства, продолжают вводить новые ограничительные меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обязал наиболее уязвимых к коронавирусу в России сегодня людей соблюдать самоизоляцию.
Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет и жителей, страдающих от хронических заболеваний, способных ухудшить состояние в случае заражения. Ограничения вводятся на период с 2 по 15 ноября. Но несмотря на них, люди старшего возраста смогут выходить из дома в магазин или просто прогуляться. Воробьев подчеркнул, что их социальные карты не заблокируют.
Тем временем американские ученые нашли способ выявить коронавирус с помощью фитнес-браслета или умных часов. Специалисты выяснили, что на COVID-19 могут указать определенные показатели активности, частоты пульса и качества сна. Гаджеты смогут считать все эти данные. Преимущество данного метода заключается в том, что с помощью него можно выявить даже бессимптомный КОВИД или “поймать” болезнь на ранней стадии.
Коронавирус в Москве
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Коронавирус в России
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