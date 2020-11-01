Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 ноября 2020 года

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01.11.2020, 7:43, Разное

Тем не менее, власти страны, как и многие зарубежные государства, продолжают вводить новые ограничительные меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обязал наиболее уязвимых к коронавирусу в России сегодня людей соблюдать самоизоляцию.

Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет и жителей, страдающих от хронических заболеваний, способных ухудшить состояние в случае заражения. Ограничения вводятся на период с 2 по 15 ноября. Но несмотря на них, люди старшего возраста смогут выходить из дома в магазин или просто прогуляться. Воробьев подчеркнул, что их социальные карты не заблокируют.

Тем временем американские ученые нашли способ выявить коронавирус с помощью фитнес-браслета или умных часов. Специалисты выяснили, что на COVID-19 могут указать определенные показатели активности, частоты пульса и качества сна. Гаджеты смогут считать все эти данные. Преимущество данного метода заключается в том, что с помощью него можно выявить даже бессимптомный КОВИД или “поймать” болезнь на ранней стадии.

Коронавирус в Москве

  • Заболели -424 148
  • Умерли -6 768
  • Выздоровели – 311 450

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 618 116
  • Умерли – 27 990
  • Выздоровели – 1 215 414

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    45 584 151
  • Умерли –
    1 188 866
  • Выздоровели –
    29 690 219

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