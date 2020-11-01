Мнение: Ивлеева про кунилингус. Суперхит Рунета

01.11.2020, 6:30, Разное

Как пишут (и это скорее всего правда, увы) – ЖЖ это самая старперская соцсеть в России, то есть в принципе тут засел примерно тот же возрастной контингент, что одновременно является главным потребителем телевизионного контента. Молодые ЖЖ, во-первых, не читают (потому что они в принципе не читают), а что еще более существенно – они на ЖЖ и не могут никак попасть: рекламы у ЖЖ давно уже нет, “последовать примеру соседа” молодые тоже не могут, потому что другие молодые люди ЖЖ тоже не пользуются. В итоге – тупик. В ЖЖ тусуются те, кто здесь “задержался” в период до примерно 2011 года (когда и начался главный отток отсюда на Ютуб и ФБ), а это мало того что остатки, так они еще и редеют в силу разных естественных и противоестественных причин.

Так что надо смотреть правде в глаза – ЖЖ у нас вне трендов, а его аудитория, которая и так мала, постепенно усыхает. Но это, конечно, не повод усыхать вместе с ним, наоборот, самая прикольная (хотя и почти невыполнимая – но именно это и прикольно) задача – попытаться снова вдохнуть сюда жизнь. А для этого надо как минимум следить за трендами, не замыкаться в своей скорлупе.

Собстно, к чему это я? Вот прочитал в “Форбсе” – там провели исследования и выявили “самых успешных российских ютуберов”, то есть – самое доходное в денежном выражении ютуб-шоу в России. Им внезапно оказалась программа, о которой я ВООБЩЕ не имел ни малейшего понятия, никогда даже не слышал!

“Первый рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, возглавили создатели шоу «Что было дальше?» (ЧБД). По оценке Forbes, их суммарные доходы от рекламы на YouTube-канале LABELCOM составляют $3 550 000. Данные проанализированы за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года”.

То есть вот что сегодня собирает самые что ни на есть десятки миллионов просмотров! Я наугад вытащил их “встречу” с Настей Ивлеевой – 33 млн. просмотров, Навальный отдыхает. Настю достал, потому что она одна из немногих известных мне (по интервью с Дудем!) Ютуберш.

Идея шоу, как я понимаю, проста, как все гениальное: к пятерым ведущим – типа простым паренькам – приходят такие же простые, но как бы знаменитости: и вот они “разговаривают”, то есть пытаются друг друга “обстебать” с большим изобилием мата и без “запретных тем”.

На Ивлееву мне всегда смотреть довольно неуютно: она, мне кажется, никогда не бывает искренней, всегда ОЧЕНЬ себе на уме и, главное, девушка она крайне недобрая, чтобы не сказать больше. Вот и на этом “обстебывании” становится невольно жалко бедных молодых людей – как будто большая акула заплыла в садок с мальками (кстати, такое же впечатление оставляло и ее интервью с Дудем). Но я, оказывается, угадал, выбрав именно Ивлееву – оно самое популярное, больше 33 млн. еще ни одно “шоу” не набирало.

Имеет смысл посмотреть – если, конечно, от мата не воротит. Но ЭТО ВОТ – самый писк в Рунете. Грустно другое: что ж денег-то так мало?? Самое-самое прибыльное шоу в Ютубе на русском языке – и всего 3,5 миллиона баксов за год. На пятерых! Футболист Аршавин в лучшие годы столько за месяц заколачивал.

Просто позор какой-то. Не думал, что всё настолько плохо.