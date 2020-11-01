Мнение: “Грузинская мечта” снова побеждает в Грузии
01.11.2020, 6:25, Разное
На выборах в Грузии побеждает правящая партия местного олигарха Иванишвили. По данным различных экзит-полов "Грузинская мечта" набирает от 41 до 55%.
Позиции Саакашвили укрепились, но этого не хватит, для того, чтобы добиться закрытия уголовных дел и возвращения. Даже если "Грузинская мечта" не доберет 50%, ей будет куда как проще найти партнеров по коалиции для большинства, нежели Саакашвили, который сейчас призывает к "широкой демократической коалиции".
Соответственно, текущий курс Грузии плюс/минус сохранится, Саакашвили по-прежнему будет бегать по Украине и Европе, отношения с Россией будут как и раньше плохими, но некоторые локальные улучшения в вопросах авиасообщения, туризма и торговли я бы не исключал.
Разумеется, как вариант, можно попробовать помайданить, что для Грузии достаточно распространенное явление, но как-то в возвращение Саакашвили в Грузию совсем не верится.
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала «Мтавари архи»
«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 41%
«Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%
«Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%
«Лело – Мамука Хазарадзе» – 4%
«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
«Гирчи» – 3%
«Альянс патриотов» – 2%
Лейбористская партия – 2%
«Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
«Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%
По данным экзитпола телеканала «Мтавари архи», в пяти мажоритарных округах в Тбилиси лидируют кандидаты от оппозиции, в трёх – от правящей партии.
Данные экзитпола, проведенного компанией Survation по заказу телекомпании «Рустави-2»
«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 51,36%
«Единое национальное движение – Сила в единстве» – 25,38%
«Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4.2%
«Гирчи» – 3.65%
«Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.94%
«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2.47%
«Альянс патриотов» – 2.36%
Лейбористская партия – 1.23%
«Алеко Элисашвили – Граждане»– 1.11%
Данные экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategies по заказу телекомпании «Имеди»
«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 54%
«Единое национальное движение – Сила в единстве» – 24%
«Гирчи» – 4%
«Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 3%
«Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%
«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
«Альянс патриотов» – 2%
Лейбористская партия – 1%
«Нино Бурджанадзе – Единая Грузия»; – 1%
«Алеко Элисашвили – Граждане»– 1%
https://www.ekhokavkaza.com/a/30923186.html – цинк
Источник: Colonel Cassad
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