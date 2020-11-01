Мнение: “Грузинская мечта” снова побеждает в Грузии

01.11.2020, 6:25, Разное

На выборах в Грузии побеждает правящая партия местного олигарха Иванишвили. По данным различных экзит-полов "Грузинская мечта" набирает от 41 до 55%.

Позиции Саакашвили укрепились, но этого не хватит, для того, чтобы добиться закрытия уголовных дел и возвращения. Даже если "Грузинская мечта" не доберет 50%, ей будет куда как проще найти партнеров по коалиции для большинства, нежели Саакашвили, который сейчас призывает к "широкой демократической коалиции".

Соответственно, текущий курс Грузии плюс/минус сохранится, Саакашвили по-прежнему будет бегать по Украине и Европе, отношения с Россией будут как и раньше плохими, но некоторые локальные улучшения в вопросах авиасообщения, туризма и торговли я бы не исключал.

Разумеется, как вариант, можно попробовать помайданить, что для Грузии достаточно распространенное явление, но как-то в возвращение Саакашвили в Грузию совсем не верится.

Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала «Мтавари архи»

«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 41%

«Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%

«Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%

«Лело – Мамука Хазарадзе» – 4%

«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%

«Гирчи» – 3%

«Альянс патриотов» – 2%

Лейбористская партия – 2%

«Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%

«Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%

По данным экзитпола телеканала «Мтавари архи», в пяти мажоритарных округах в Тбилиси лидируют кандидаты от оппозиции, в трёх – от правящей партии.

Данные экзитпола, проведенного компанией Survation по заказу телекомпании «Рустави-2»

«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 51,36%

«Единое национальное движение – Сила в единстве» – 25,38%

«Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4.2%

«Гирчи» – 3.65%

«Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.94%

«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2.47%

«Альянс патриотов» – 2.36%

Лейбористская партия – 1.23%

«Алеко Элисашвили – Граждане»– 1.11%

Данные экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategies по заказу телекомпании «Имеди»

«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 54%

«Единое национальное движение – Сила в единстве» – 24%

«Гирчи» – 4%

«Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 3%

«Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%

«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%

«Альянс патриотов» – 2%

Лейбористская партия – 1%

«Нино Бурджанадзе – Единая Грузия»; – 1%

«Алеко Элисашвили – Граждане»– 1%

https://www.ekhokavkaza.com/a/30923186.html – цинк