Синоптики рассказали о погоде в Москве

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01.11.2020, 6:23, Новости дня

Облачная погода с небольшими дождями и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, информирует Гидрометцентр России.

Днем в городе будет от 5 до 7 градусов тепла, ночью похолодает до 2 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, информирует Гидрометцентр России.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, ночная – от 0 до 5 градусов. 



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