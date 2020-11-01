Знаменитая пивная Берлина внесла Меркель в «черный список» из-за нового локдауна

01.11.2020, 6:23, Новости дня

Легендарная берлинская пивная Stаndige Vertretung (StаV) внесла канцлера Германии Ангелу Меркель и ряд других политиков страны в «черный список» из-за введения локдауна со 2 ноября, сообщили исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер.

«Правительство ФРГ не добилось того, чтобы использовать время, начиная с апреля, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне (коронавируса) зимой. То, что медицинские учреждения сейчас работают на грани возможности, что невозможно отследить цепочки заражения и что в больницах не хватает персонала – это было предсказуемо. Просто со стороны правительства не было сделано ничего. Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее 3%. Тем не менее, нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию», – сообщил Бринкманн, передает РИА «Новости».

«Это акционизм, а не серьезная деятельность. Вы серьезно утверждаете, что спасаете экономику, закрывая гастрономию? Разве мы с более чем 2,5 млн рабочих мест не относимся к экономике?.. Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из этих политиков решили вчера вновь закрыть гастрономические предприятия, запретить нам делать нашу работу. Этих политиков мы немедленно вносим в "черный список". Канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер… Мы хотим призвать всех коллег присоединиться к нашей идее», – добавил Бубингер.

«Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса будет введен в Германии с понедельника, 2 ноября, до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки. Школы и детские сады в стране продолжат работу при условии соблюдения «улучшенных гигиенических требований». В значительной степени будут ограничены развлекательные мероприятия, на месяц будут закрыты театры, опера, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Гастрономические предприятия, бары, клубы, дискотеки будут закрыты, за исключением торговли едой на вынос и работы столовых при предприятиях. Встречи вне дома в течение ноября будут возможны только между членами не более двух домохозяйств, максимум 10 человек. Ограничения не коснутся богослужений, магазинов, парикмахерских.

Германия – не единственная страна, вводящая жесткие меры. Правительство Великобритании также вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.