 

Беларусь с 1 ноября закроет границы со всеми соседними странами, кроме РФ

01.11.2020, 6:20, Новости дня

С 1 ноября Беларусь вводит ограничения на въезд на территорию своей страны для иностранцев и лиц без гражданства, решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

“Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Беларуси в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19”, – сообщается в релизе.

По информации ведомства, ограничения не коснутся следующих категорий:

иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами, глав и членов официальных делегаций;
водителей транспортных средств при выполнении международных перевозок;
иностранцев, которые являются родственниками белорусов или имеют право на постоянное или временное проживание в стране;
иностранцев, которые имеют разрешение на работу;
иностранцев, которые направляются к тяжелобольному родственнику или на похороны;
иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.

Также запрет не будет касаться граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию.

Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в стране, в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь из иностранных государств, включенных минздравом в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться на самоизоляции и не могут повторно пересекать границу до истечения 10-дневного срока.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 31 октября в Беларуси зарегистрировано более 98 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от COVID-19 980 пациентов, вылечилось 86 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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