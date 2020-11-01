Мнение: Политический локдаун

01.11.2020, 6:00, Разное

Вслед за Германией локдаун на месяц объявила Великобритания. У этих карантинных мероприятий помимо чисто медицинского есть и изрядная доля политического подтекста – фактически ключевые страны Европы закрываются в период американских выборов и возможной ожесточенной борьбы после оглашения итогов голосования. Борьба будет длиться 41 день – столько времени по американскому законодательству между завершением голосования граждан и голосованием выборщиков. Ранее голосование выборщиков было практически формальным, и хотя выборщик может проголосовать иначе, чем избиратели его штата, но такие случаи за всю история США были единничными (9 выборщиков за 100 последних лет) и никогда они не оказывали никакого влияния на конечный исход. В этом смысле ожидать от коллегии выборщиков каких-то эксклюзивных шагов ждать не стоит.

Но эти сорок дней будут весьма напряженными, и, скорее всего, американцев ожидают масштабные пересчеты в нескольких штатах. Скорее всего, в некоторых либо пересчет не будет завершен, либо будет оспариваться. Тогда решение волевым порядком будет принимать Верховный суд. Последние события со смертью судьи – твердой сторонницы демократов и назначением судью – столь же твердой сторонницы республиканцев привели к тому, что теперь соотношение голосов в Верховном суде крайне благоприятно для Трампа. Республиканцы конторолируют и Конгресс – в общем, для демократов легальных и законных вариантов оспорить возможную победу Трампа будет крайне проблематично. А вот у республиканцев оспорить возможную победу Байдена будет не то чтобы проще – но вероятность точно не нулевая.

Возникает риск, что демократы призовут граждан к оружию (фигурально или по-настоящему), и тогда обстановка резко изменится. Но моделировать ее сейчас почти невозможно – слишком много сценариев.

При этом нужно понимать, что позиции Трампа и Байдена по коронавирусу существенно различны. Байден намерен буквально с колес создать целую систему мер по борьбе и мало того – взять под контроль все ведущие страны и координировать эту борьбу. Понятно, что в таком случае нынешние локдауны и карантины покажутся детским лепетом. Освенцим в каждый дом – это Байден. Трамп, напротив, намерен уже в начале следующего года заканчивать эту историю, объявив о победе над болезнью. Поводом к победе станет вакцина, которая, Трамп в этом уверен, появится уже в этом году. Не путинский ветеринарный препарат, а настоящий, американский. (В скобках можно сказать, что эффективность настоящей американской будет вряд ли выше ветеринарного набора нашего каудильо, но здесь главное – получить повод для заявления о победе и сворачивания этого идиотизма, как это сделал Китай).

Логично, что европейцы принимают решение "и нашим, и вашим". Победит Трамп – локдауны свернут и присоединятся к аплодисментам по поводу победы. Победит Байден – закрутим гайки еще сильнее. Плюс европейцы всерьез опасаются, что антифа, которые откровенно вышли из-под контроля в США, могут перебросить свою активность и в Старый Свет. А тут до кучи во Франции начались дополнительные трудности в связи с террором исламистов.. В общем, европейский карантин сейчас – это не про "вторую волну", это про "переждать американский шторм".