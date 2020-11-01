Ковидная катастрофа

01.11.2020, 5:45, Разное

Европа не скоро откроется россиянам, а российская вакцина вряд ли привьется в ЕС.

Европейский союз в лице Брюсселя и стран-членов признал тяжесть ситуации с COVID-19. Лидеры 27 государств, наступив на горло песне о суверенитетах, согласовали единую политику борьбы с болезнью. Для начала — организовать некую нормальность на отдельно взятой территории на фоне распавшегося пазла глобального мира.

Судя по итогам состоявшегося в четверг виртуального саммита ЕС, Европа откроется для россиян и остального мира еще не скоро. Какими бы ни были индивидуальные отношения между Путиным и европейскими столицами.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на европейский регион, который в ее представлении включает также Россию, Турцию, Израиль и Центральную Азию, приходится почти половина из 2,8 миллиона новых случаев коронавируса, зарегистрированных в мире на прошлой неделе.

Париж, Амстердам или Дюссельдорф, куда из Брюсселя можно было съездить на день, как из Москвы в Рязань, внезапно оказались действительно за границей. В понимании прошлого века. Это надо себе представить, чтобы понять ощущение европейцев от ковидной катастрофы.

Европейцы не стремятся выглядеть лучшим учеником или призером чемпионата. Председатель Евросовета Шарль Мишель перед саммитом отметил, что в странах ЕС «за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую, и теперь надо избежать трагедии». Он призвал страны ЕС к созданию «союза тестов и вакцин».

«Я думаю, что Рождество в этом году не будет обычным Рождеством», — добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Положение тяжелое, очень тяжелое, — пояснила она. — Число заражений и госпитализаций растет. И смертных случаев — тоже. К счастью, не так быстро, потому что сегодня мы лучше понимаем, как лечить больных с ковидом и как противостоять болезни. Но наши санитарные системы не справятся с распространением инфекции, если мы не будем действовать. И мы в ЕС должны действовать слаженно».

Безлюдная торговая галерея в Брюсселе, 28 октября. Фото: ЕРА

Помня о хаосе, в который погрузилась Европа, схватившись за привычный спасательный круг национального государства, лидеры стран ЕС на этот раз выступили против неполитического зла. Брюссель предложил, а лидеры 27 стран приняли пять пунктов этой общей политики.

Это, прежде всего, обмен данными. Полными, точными, достоверными, используя платформу Европейского центра контроля над заболеваниями (ECDC). Главное — достоверность, которая, может быть, второстепенна для пропаганды, но исключительно важна для дела.

Обмен поможет координировать действия, восполнять нехватку материалов и оборудования на местах, независимо от страны. Еврокомиссия выделила 220 млн евро для перемещения пациентов через границы, если в их стране не хватило места или врачей.

Второе — обмен опытом и результатами анализа. В Брюсселе создается платформа общения специалистов, которые консультируют правительство каждой страны ЕС и Брюссель.

Третье — массовое тестирование. Цель — затормозить распространение вируса. Это включает скорейшую аттестацию новых тестов, прежде всего — экспресс-тестов на антигены. Им отводится важная роль.

Тест на антигены, может быть, менее точен, но крайне прост, и результаты его готовы через 10 минут. Это позволит оптимально сочетать разные типы тестов, обеспечить взаимное признание результатов тестов во всем ЕС, что очень важно для поездок.

Четвертое — тестирование тесно связано с отслеживанием контактов. Еврокомиссия создала специальный портал для связи мобильных приложений и их оперативной совместимости. Пока покрытие недостаточное — 52 миллиона загрузок. Нужно призвать жителей более активно загружать эти приложения в свои сотовые телефоны.

Еще одна программа: формуляры отслеживания локализации пассажиров.

Они должны быть также совместимы, и в ЕС к концу года появится общий формуляр.

Пятый пункт плана действий ЕС — вакцинация. Неслучайно, что пятый. Это средство вывода из кризиса, рассчитанное не на один год, следовательно, не первое в очереди.

Важна быстрая аттестация вакцин при всех гарантиях их безопасности. Европейское агентство лекарственных препаратов уже проводит проверку вакцин-кандидатов по мере предоставления производящими компаниями доказательств безопасности и эффективности. Агентство анализирует эту информацию.

Медперсонал отделения интенсивной терапии госпиталя в Брюсселе. Фото: ЕРА

По нормальным правилам, изготовитель вакцины должен представить полный файл данных клинических испытаний, включая третью фазу, которую проходят большинство имеющихся в мире вакцин-кандидатов. Но сейчас — ускоренная процедура, чтобы сразу по завершении испытаний иметь уже досточно данных для решения о допуске данной вакцины. Но как только будет доказана их безопасность и эффективность.

Ни одна из российских вакцин, очевидно, не вписывается в эту правовую процедуру и вряд ли имеет перспективу применения в Европе.

Глава Евросовета Мишель предположил, что в конце года или в начале следующего в ЕС в оборот могут поступить три или четыре вакцины. И не удержался от того, чтобы включиться в гонку тщеславия, провозгласив, что Европа — «в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне, и не только ради самой себя, но и на благо всего остального мира». Покажет время.

Все страны ЕС получат вакцины одновременно и на одинаковых условиях, с учетом численности населения. Об этом договорились лидеры государств. Перед началом вакцинации должны быть подготовлены все условия. Еврокомиссия проверит подготовленные национальные планы вакцинации.

Брюссель не обещает сроков и панацей, а призывает жителей ЕС к терпению, решимости и дисциплине. Самое главное — думать о близких, друзьях и коллегах: надевать маску, избегать скоплений людей, тесных контактов и замкнутых пространств с плохой вентиляцией.

Я не могу по тому, что вижу своими глазами, судить о причинах быстрого или медленного распространения коронавируса. На мой взгляд, брюссельцы более сознательно, чем москвичи, выполняют требования масочного режима (перчатки здесь не нужны) сами, при этом следя друг за другом. Полицейских и иных надзирателей днем с огнем не сыскать. Бары и рестораны давно закрыты.

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Аргументы о развитости систем здравоохранения и вовсе вздор. Бельгийскую не сравнить с восточноевропейскими или с португальской и греческой, которые в первой волне показывали образцы стойкости. Во второй они оказались в ряду с бельгийской. Это, видимо, от бога. Всем предстоит переболеть.

Окукливаясь в защите, Европа не закрывается совсем. Еврокомиссия продлила временную приостановку таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и материалов из стран, не входящих в ЕС. Это, можно сказать, «шкурный вопрос»: глупо мешать импорту лекарств, необходимых самому себе.

Поездки жителей стран ЕС за его пределы ограничены скорее невозможностью вовремя улететь. И это надолго.

Зал регистрации аэропорта Берлин-Брандербург, 30 октября. Фото: ЕРА

Но Еврокомиссия рекомендует список категорий лиц, освобождаемых от ограничений. Проще говоря, для которых пересечение границы ЕС не связано с бюрократическим геморроем. Брюссель рекомендует государствам-членам ЕС учитывать близких людей, жителей ЕС и третьих стран, желающих встретиться или жить вместе. В столицы разосланы примеры доказательств, которые могут обосновать такую визу.

Но это в числе второстепенных деталей. Главное — Евросоюз пытается выбраться из кризиса сам, ограниченным составом стран-членов.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе