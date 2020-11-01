 

В РФ вступили в силу новые требования к ПТС

01.11.2020, 5:05, Новости дня

В РФ с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы.

С 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу «Особые отметки» ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС, передает РИА «Новости».

По информации МВД России, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.

Также внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Ведомственный приказ «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним» вступил в силу еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, введение в действие которых было отложено до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. Так, предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE.

Напомним, с начала июля в России вступили в силу новые правила легализации и ввоза автомобилей из-за границы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

25.06 / Бывший глава банка “Киевская Русь”, которого в Украине подозревают в растрате $44 млн, получил политическое убежище в Беларуси

09.08 / Министр здравоохранения США находится с визитом на Тайване

25.10 / Экзитпол: Украинцы поддержали легализацию каннабиса и сокращение числа депутатов

25.08 / Отец жертвы стрельбы в школе рассказал, почему при Байдене ученики могут оказаться в опасности

28.10 / Турция пообещала принять меры из-за публикации карикатуры на Эрдогана

26.10 / В РФ запустили новый механизм стимулирования инвестиций

30.07 / Эксперт: С точки зрения официального Минска, выборы – это ЧП

04.08 / В США приступили к разработке сверхзвукового пассажирского самолета

16.10 / Марина Порошенко призвала киевские власти закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска