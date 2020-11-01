В РФ вступили в силу новые требования к ПТС

01.11.2020, 5:05, Новости дня

В РФ с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы.

С 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу «Особые отметки» ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС, передает РИА «Новости».

По информации МВД России, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.

Также внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Ведомственный приказ «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним» вступил в силу еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, введение в действие которых было отложено до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. Так, предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE.

Напомним, с начала июля в России вступили в силу новые правила легализации и ввоза автомобилей из-за границы.