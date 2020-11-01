Приставы приостановили работу почти 2 тыс. организаций в связи с пандемией

01.11.2020, 5:05, Новости дня

Судебные приставы в условиях пандемии приостановили работу почти 2 тыс. предприятий и организаций, нарушавших санитарные нормы, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«Приостановлена деятельность около 2 тыс. организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования», – передает ТАСС его слова.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов раскрыл, как недобросовестные работодатели в РФ воспользовались введенным режимом ограничительных мер из-за коронавируса, чтобы не платить сотрудникам зарплату. По его словам, в поле зрения прокуратуры находится и работа центров занятости, государственных трудовых инспекций и службы судебных приставов, а также вопросы соблюдения техники безопасности на производстве.

Также сообщалось, что пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров.