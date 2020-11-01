 

Мнение: За Францией – Британия. В четверг начнется самоизоляция (с)

01.11.2020, 4:25, Разное


Пешие прогулки только в масках!

Ну вот, понеслась! На неделе Макрон объявил о введении во Франции всеобщего карантина в связи с “наступлением ужасного ковида”, все понимали, что Францией дело не ограничится – и вот, пожалуйста: только что о введении “повторного локдауна” объявила и Англия. Выступил премьер Джонсон – всё, Англия закрывается.

“Москва. 31 октября. INTERFAX.RU – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19.
“С четверга основной посыл будет тем же (что и во время весеннего локдауна – ИФ) – оставайтесь дома”, – заявил британский премьер, уточнив, что в понедельник он обсудит этот план с правительством, в среду пройдет голосование в парламенте, а в четверг начнется самоизоляция”.

Мда. Так-то бы и наплевать – пусть хоть вообще больше никогда на работу не выходят; но ведь у нас тут в России “обезьянничание за иностранцами” – в крови! Если Европа закрывается – как тут и местным ковидобесам не затеять очередной шабаш?! Тем более – Англия! Среди всех конспирологов давно идет тайная подковерная битва на тему, чья же Россия криптоколония – Англии или все же Франции? Поскольку обе “метрополии” уже сами в локдауне – видимо, и нам ждать осталось недолго, на чьей бы стороне ни была правда. Здравствуй, малый бизнес – и прощай!

Интересно, в Москве парки опять закроют на замок? Ну, чтобы злые шашлычники там на лыжах не ездили? Наверно, да. Заодно и “график прогулок по подъездам” освежат – чувствуется, пришло его время! В июне с этим графиком у Собянина не выгорело – сейчас отыграется.

У-уу, суки…

UPD. Про маски нашел хороший комментарий у Елены Караевой из ФБ – нашей переводчицы, которая давно живет в Лионе и уже считала себя француженкой, но по случаю своего несогласия с Макроном на днях гневно из француженок выписалась: “Во Франции все в масках, везде. И Франция – эпицентр заражения во всей Европе. Пятая часть всех заражений в ежедневная приходится на страну, в которой все и всегда, и везде в масках. Это блистательно доказывает тезис о необходимости ношения маски. И да, через 20 минут страну закроют на полный карантин на 6 недель в лучшем случае”. (Уже закрыли)

Источник: Размышления вольного социолога



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