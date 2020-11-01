 

Печерский суд постановил экстрадировать американского добровольца “Правого сектора”. В США его подозревают в убийстве

01.11.2020, 4:10, Новости дня

Печерский райсуд Киева принял решение об экстрадиции американского добровольца из “Правого сектора” Крейга Ленга, подозреваемого в двойном убийстве на родине. Об этом “Радіо Свобода” сообщил 30 октября адвокат американца Александр Веремиенко.

“По беззаконию выдают его в Америку без гарантий”, – сказал он.

Адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.

По словам Веремиенко, Ленг не содержится под стражей. Решение о его экстрадиции пока не вступило в силу, у адвокатов есть пять дней.

Ленга задержали в Украине первый раз 21 августа 2019 года на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В августе того же года Винницкий апелляционный суд присудил Ленгу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

Второй раз американца задержали в сентябре в Виннице по поручению Офиса генерального прокурора.

По информации “Радіо Свобода”, Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к “Правому сектору” на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его. 

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным “Радіо Свобода”, $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим президенту Николасу Мадуро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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