Усик выиграл у Чисоры по очкам

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01.11.2020, 4:10, Новости дня

Украинец Александр Усик единогласным решением судей признан победителем рейтингового боя против британского супертяжа Дерека Чисоры, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Счет судейских записок: 117–112, 115–113, 115–113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом). Чисора потерпел десятое поражение в 42 боях.

После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Подробнее о ходе поединка можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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