Усик выиграл у Чисоры по очкам

01.11.2020, 4:10, Новости дня

Украинец Александр Усик единогласным решением судей признан победителем рейтингового боя против британского супертяжа Дерека Чисоры, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Счет судейских записок: 117–112, 115–113, 115–113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом). Чисора потерпел десятое поражение в 42 боях.

После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

