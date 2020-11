Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнится Шон Коннери?

01.11.2020, 4:10, Новости дня

“Я не был хорош в полировке гробов”

Томас Шон Коннери родился в августе 1930 года в Эдинбурге (Шотландия), его отец Джозеф Коннери был рабочим на фабрике и водителем грузовика, мать Эфемия Маклин – уборщицей. Во время Второй Мировой войны бросил школу, после чего работал молочником, чернорабочим, мешал бетон. В 1947 году поступил на службу в Британский Королевский флот, где отслужил три года, после чего вернулся в Эдинбург.

В Эдинбурге он увлекся бодибилдингом и работал моделью в Эдинбургском колледже искусств. В 1953 году принял участие в конкурсе “Мистер Вселенная”, где занял третье место.

Коннери в 2008 году рассказывал в интервью журналу GQ, что самой худшей своей работой считает полировку гробов. “Я не был хорош в этом”, – отмечал актер.

“Меня зовут Бонд… Джеймс Бонд”

Коннери сыграл свою первую роль в полнометражном гангстерском фильме “Обратной дороги нет” (1957 год) и стал первым актером, снявшимся в серии фильмов о суперагенте “007” Джеймсе Бонде.

Фото: James Bond / Twitter

Впервые Коннери сыграл Бонда в фильме “Доктор Ноу” 1962 году, это появление было революционным, говорится в сообщении официального аккаунта суперагента в Twitter:

“Меня зовут Бонд… Джеймс Бонд” – он произвел революцию в обществе благодаря смелому и остроумному изображению сексуального и харизматичного тайного агента. Он, несомненно, в значительной степени ответственен за успех киносериала, и мы навсегда будем ему благодарны”.

Коннери снялся еще в пяти фильмах кинокомпании EON Productions о Джеймсе Бонде:

“Из России с любовью” (1963)

“Голдфингер” (1964)

“Шаровая молния” (1965)

“Живешь только дважды” (1967)

“Бриллианты навсегда” (1971).

Он также сыграл агента “007” в серии “Никогда не говори никогда”, которую сняла компания Taliafilm Production. Однако этот фильм не входит в официальную бондиану. Коннери считают лучшим актером, сыгравшим агента 007, отмечает ВВС. Он вошел в число актеров, которые чаще всего снимались в главной роли франшизы. Британский киноактер Томас Мур тоже семь раз сыграл Джеймса Бонда, но все его роли – из официальных серий бондианы.

В том же интервью GQ Коннери рассказывал, что никогда не пытался избавиться от шотландского акцента на экране: “Драма передается с эмоциями, и лучше всего проводить время в поисках этой эмоции, вместо [работы над акцентом]. Кроме того, я думаю, что есть определенная музыкальность в родном языке каждого человека”.

“Надоело иметь дело с еб…ными идиотами”, или почему перестал сниматься в кино

Коннери – обладатель двух премий Bafta, трех “Золотых глобусов” и единственный среди исполнителей роли Бонда , кто был удостоен Оскара. Американская киноакадемия в 1988 году признала его лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в фильме “Неприкасаемые”.

На счету Коннери несколько десятков ролей в кино и на телевидении, он снялся в фильме Стивена Спилберга “Индиана Джонс и последний Крестовый поход”, в экранизации романа Умберто Эко “Имя розы”.

С 2003 года Коннери не снимался в кино, и, как утверждает главный редактор сайта Celebrity Net Worth Брайян Уорнер, отказался от роли волшебника Гендальфа в трилогии “Властелин колец”. Актер рассказывал GQ, что завершил карьеру, так как ему “надоело иметь дело с еб…ными идиотами”.

Секс-символ по версии журнала People

В 1989 году американский журнал People назвал 59-летнего Коннери самым сексуальным мужчиной среди современников. “Ему даже не надо притворяться”, говорилось на обложке журнала.

Сэр Шон – убежденный сторонник независимости Шотландии

В 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Коннери в рыцари и присвоила титул сэра. Как сообщал СВS news, актер после церемонии в Эдинбурге сказал журналистам, что день был одним из самых важных в его жизни.

Коннери, который с начала 2000-х жил на Багамах, регулярно приезжал в Шотландию. Актер говорил, что это его дом, откуда “эмоционально он никогда не уезжал”. Коннери был членом Шотландской национальной партии и последовательно выступал за независимость Шотландии. В 2014 году перед референдумом о независимости писал в коронке журнала New Statesman, что “возможность обрести независимость слишком хороша, чтобы ее упустить”. На референдуме против идеи высказались 55,3% проголосовавших шотландцев.

Коннери и его жена Мишелин в первый день работы парламента Шотландии 1 июля 1999 года. Фото: Rui Vieira / ЕРА

У Коннери на предплечье была вытатуирована фраза “Шотландия навсегда”. Как сказал бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, эти слова – не только вытатуированы на теле актера, но и “отпечатаны в его душе”. Шотландский народ потерял “одного из любимых сыновей”, добавила нынешняя первый министр Шотландии Никола Стерджен после сообщения о смерти актера.

Умер во сне

Коннери скончался 31 октября. Его родные сообщили, что актер умер ночью во сне, не раскрывая причин смерти.

Фото: Maurizio Brambatti / ЕРА