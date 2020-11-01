 

Мнение: Лукашенко испугался коронавируса?

01.11.2020, 4:05, Разное

Лукашенко долго не признавал коронавирус серьезной заразой. Даже парад Победы провел.

А тут взял и испугался. И «в целях предотвращения распространения COVID-19» с 1 ноября запретил пересечение сухопутных  границы страны даже россиянам.

Правда есть исключения. Запрет, к примеру, не касается «граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию»… То есть пассажиров поезда Москва- Калининград…

А не припозднился Лукашенко испугаться коронавируса?

На снимках:  Александр Лукашенко принимает парад Победы 9 мая 2020 года, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Мнение: Имидж ЖДД

27.10 / Путин поручил кабмину проработать новые выплаты на детей

14.07 / Мнение: Английские портреты персонажей “Гордость и предубеждение”

07.07 / Марина Мексика в очередной раз решилась на пластическую операцию груди

27.10 / Стандарты русской классической школы стали предметом обсуждения на конференции в Сергиевом Посаде

08.08 / Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

13.07 / Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

29.08 / В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

13.07 / Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом вслед за дочерью, мужем и свекром

05.08 / Александра Черно столкнулась с первыми трудностями материнства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска