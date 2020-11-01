Мнение: Лукашенко испугался коронавируса?

01.11.2020, 4:05, Разное

Лукашенко долго не признавал коронавирус серьезной заразой. Даже парад Победы провел.

А тут взял и испугался. И «в целях предотвращения распространения COVID-19» с 1 ноября запретил пересечение сухопутных границы страны даже россиянам.

Правда есть исключения. Запрет, к примеру, не касается «граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию»… То есть пассажиров поезда Москва- Калининград…

А не припозднился Лукашенко испугаться коронавируса?

На снимках: Александр Лукашенко принимает парад Победы 9 мая 2020 года, фотографии отсюда