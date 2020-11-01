Мнение: Лукашенко испугался коронавируса?
01.11.2020, 4:05, Разное
Лукашенко долго не признавал коронавирус серьезной заразой. Даже парад Победы провел.
А тут взял и испугался. И «в целях предотвращения распространения COVID-19» с 1 ноября запретил пересечение сухопутных границы страны даже россиянам.
Правда есть исключения. Запрет, к примеру, не касается «граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию»… То есть пассажиров поезда Москва- Калининград…
А не припозднился Лукашенко испугаться коронавируса?
На снимках: Александр Лукашенко принимает парад Победы 9 мая 2020 года, фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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