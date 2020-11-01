Мнение: Европейские протесты

01.11.2020, 3:50, Разное

По Европе катится волна массовых протестов. В Барселоне, в Варшаве, в Италии. Причиной становятся новые карантинные меры властей. Протест вполне понятен и обоснован – тот факт, что предыдущие свирепые меры и локдауны не дали результат, логически подводит к выводу, что и нынешние ничего не дадут, при этом положение людей еще более ухудшится. Как обычно, всегда всё можно объяснить заботой о благе и безопасности, но точно так же всегда встает вопрос о цене, которую требуется уплатить за эту безопасность, тем более, что она выглядит весьма и весьма мнимой. Люди не готовы платить, причем платить с неясными перспективами.

Вне всякого сомнения, протесты ничего не дадут. Причины, которые вынуждают власти совершать буквально суицидальные мероприятия, слишком серьезны, чтобы обращать внимание на недовольство и протесты. Поэтому власти гасят их максимально жесткими мерами.

Что это за проблемы – известно. Мировой кризис, который невозможно разрешить в рамках текущей модели, ранее разрешался старой доброй мировой войной. В ходе которой выявлялся проигравший, на которого и списывали все убытки. Заодно мировая экономика существенным образом "проседала" за счет перекачки ресурса из гражданских отраслей в военную промышленность. После войны военная промышленность предсказуемо "стопорилась", на выходе получалась обескровленная и зачищенная (иногда под ноль) экономика гражданская – что позволяло снова начинать строительство на новой расчищенной площадке. ВПК, накачавшись колоссальными ресурсами, в этом случае становился "локомотивом", передавая в гражданскую экономику накопленные в ходе войны новые и передовые технологии, зарабатывая на этом.

Сегодня мир воевать в старую добрую войну не готов, но творческая мысль тоже не стоит на месте, и теперь в качестве врага выбран коронавирус, в борьбе с которым точно так же уничтожается экономика, обнуляются сбережения, гибнут люди. Проигравшим станет тот, кто не выдержит эту войну и в ее ходе не сумеет в ускоренном порядке вложиться и развить отрасли экономики, которые и станут локомотивом послевоенного устройства – все эти мед-, био-, фарма-, генно-, эко-, энерго- и прочие технологии. Они в этой войне играют роль ВПК в войнах прошлого, и именно они в послевоенном переустройстве мировой экономики будут вытягивать на себе новый экономический мир и порядок.

Логично, что протесты в данном случае не имеют ни малейшей перспективы – люди хотят спокойной жизни, как вчера, но объективный исторический процесс заставляет идти в завтра. Причем тот, кто споткнется по дороге или не дойдет, окажется в худшем положении, чем те, кто дошел. Вне зависимости от рангов и рейтингов сегодня.