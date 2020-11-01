В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе

01.11.2020, 2:55, Новости дня

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что без четких механизмов верификации перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха быть не может.

«Мы стали свидетелями, что несколько договоренностей о перемирии были нарушены. Пока не будут созданы четкие механизмы верификации и не будет понятно, какая сторона нарушает режим прекращения огня, перемирия не будет», – передает ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев мог бы стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.

Тем временем Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, сообщил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов. В минобороны Армении выразили уверенность, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.