 

В Турции ввели налог на проживание в отелях

01.11.2020, 2:55, Новости дня

Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.

Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%, передает РИА «Новости».

«Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли», – отметил представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

Ранее сообщалось, что новый налог на туристов в Турции непосредственно в гостиницах придется выплачивать только самостоятельным туристам, бронирующим проживание в отеле или с помощью Сети.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин перечислял основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса. 



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