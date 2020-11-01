Мнение: Письмо: “Не почувствовала токсичности”

01.11.2020, 2:35, Разное

Вот письмо парня молодого.

Он пишет как нерыба почти.

В диалогах все нормально, кроме обсуждения травки.

Народ, когда-то я уже предупреждала, не пишите мне про наркотики позитивное. Я такие письма не публикую. Это касается и самых слабых наркотиков. Этот сам вроде не употребляет, но готов составить компанию девушке. Читать лекцию о вреде, как недавно один парень о вреде алкоголя, не надо, но и поддерживать не надо, лучше игнорировать эту тему. Алкоголь – другое дело. Вино пить с девушками можно, в небольших количествах, иногда даже нужно, хотя и не обязательно. Если вы непьющие, так и не пейте, здоровей будете. А про наркотики мне не пишите никогда. Если вы сами не соображаете, насколько вываливаетесь с этим из всех границ, просто запомните.

И еще матерные слова. Не пишите так, даже если они спонтанны и органичны. Имейте уважение к аудитории моего блога.

В остальном парень этот пишет хорошо.

Но ошибки пограничные у него есть. Девушка на все такое почти сразу ему указывает, большой скалкой.

Но не нужно на скалку девушки ориентироваться, у нее границы хуже, чем у него, и она в него в результате своих скалок и своего штурманства с Училкой больше влюбится. Реагирует она неадекватно и рефлексирует чаще всего совсем неверно. Но если бы он держался в границах идеально, у нее и повода не было бы.

Сами попробуйте прочитать письмо и найти ошибки. Только не тупите, прошу вас.

Нерыбы все чаще пишут, скоро будем одни нерыбьи письма обсуждать, нет уже времени тупить.

nightinjail

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Вот ссылка на мой блог: https://nightinjail.livejournal.com/

Мне 21 год, я нигде не учусь (и с образованием у меня вообще дыра, я был отчислен из техникума за прогулы) и в данный момент устроился работать на обычную рабочую специальность. В ресурсе работы была дыра, но после карантина стало чуть лучше – так как работы не было совсем, я много сил вкладывал в работу по дому – как раз очень подвернулся ремонт со стройкой, и после коронакризиса работать стало чуть легче – я нашел работу, которая пусть и была не очень престижной, но нравилась мне и на которой я выкладывался – с нее меня несправедливо уволили и я сразу нашел работу лучше, на которой собственно сейчас и нахожусь.

Собственно, ситуация по которой я пишу. После увольнения с работы я пошел пить пиво с другом и заодно нафоткался (на старом, очень красивом заброшенном кладбище), ибо ничего давно не постил в инстаграмм. Фотку запостил, получил комментарий от одной девчонки “Это улыбка счастья или отчаянья? Вижу, кресты сзади стоят” Я ответил, что кресты на меня паранормально не действуют, и улыбка скорее счастья – и тут же подписался на нее (она уже была на меня подписана, и вообще мы косвенно были знакомы – она что-то типа встречалась с моим другом, но недолго). Через пару дней я увидел у нее сторис со знакомой мне песней, и написал что это гимн моего детства – она спросила, какие еще песни из детства у меня есть, и, в общем, у нас завязалось общение.

Через несколько дней оказалось, что она едет назад в наш город с города, в котором учится, и я сразу позвал ее гулять – она согласилась, сказала что неожиданно и приятно, и точно ли ей я это пишу. Писал я точно ей и очень рад был что она согласилась.

Гулять мы пошли в понедельник, я встретил ее недалеко от своего дома на остановке – случилась еще забавная ситуация – автобус, в котором она ехала, загорелся.

В общем, мы пошли гулять пешком и всю дорогу разговаривали о том о сем – учебе, увлечениях, и прочем. Я пробовал немного рассказывать историю города, что в общем странно, ведь она всю жизнь в нем прожила, но я старался делать это не слишком скучно – просто как-то общаться. Самой девочке 18, она учится на ветеринара, и учится хорошо. Недавно рассталась с парнем, с которым была 3 года.

Немного увлекается травкой, и мы общались немного и на эту тему. На лавочке в парке мы сидели и смотрели друг на друга, я разглядывал ее лицо – она вообще очень красивая и с необычными, черными глазами. Она спросила у меня, нет ли у меня проблем в общении с людьми, и легко ли я открываюсь. Я сказал, что наверное сильных проблем нет, да и нет у меня ничего такого что я боялся бы доверить людям – она ответила, что спросила это из-за мочек ушей – дескать, она изучает физиогномику, а люди с маленькими мочками недоверчивы или что-то такое. Я сказал что не изучал никаких наук, но судя по ее лицу могу сказать, что она очень красивая. После этого я как-то взбодрился, показалось, что комплимент зашел, и наше общение пошло чуть лучше (до этого я был немного нервный, и она спрашивала, волнуюсь ли я – я подтверждал). После мы прогулялись еще, я ей рассказал парочку разных историй, она о себе и своей семье, еще об увлечениях, мне было клево и интересно ее слушать.

Потом пошли в кафе – где я отвлекся и затупил заплатить за ее какао – она оплатила все сама, я оплатил свой чай и мы сели разговаривать дальше о том о сем. За время прогулки мало было проседаний, в которых мы молчали, и как по мне это отлично. Потом я провел ее на маршрутку, она протянула руку, пожать на прощание, а я сказал “да че ты” и приобнял ее. Придя домой я снова ей написал:

-Я очень рад с тобой познакомится

-Приятно, ты тоже оказался интересным парнем)

-Горжусь собой

Потом дело было так:

-Ты пробовал снафф?

-Пробовал, а что?

-Интересно, смог ли ты использовать его как альтернативу табаку?

-Может, и смог бы, но было бы странно – все выходят на перекур, а я черчу дорожку. Но вообще он действует на меня странно, я становлюсь очень разговорчивым.

-Для меня эффект совсем другой, очень помогает с концентрацией.

-На нас так все по разному действует, было бы интересно покурить с тобой. (я имел ввиду травку. Вообще, я стараюсь не курить и наркотиков избегаю, ибо это плохо на меня влияет, но решил, что с ней можно)

-И мне тоже. Очень)) Мне кажется, с тобой будет весело. И важно, что мне с тобой комфортно.

-Тепло это читать.

-Чето мне так кажется, что ты где-то недооцениваешь собственное достоинство, или где-то в этом есть траблы.

-Не знаю. Я парень простой.

-Как вообще можно применить к человеку слова простой, обычный, не понимаю этого.

Каждый по своему уникальный, индивидуальный и потрясающий бессомненно.

Мне понравилось что ты стремишься быть искренним и я не почувствовала от тебя токсичности, которую излучают некоторые люди.

-Ну вот я вижу на улице кошку, и хочу ее погладить. Я не знаю, дастся ли она чтобы я ее погладил, и в этом интрига. Вот ты пишешь, что тебе со мной комфортно – это клево. Я радуюсь. В этом простота.

-Вот-вот, поэтому будь добр, постарайся не притворятся тем кем не являешься, и будет ??(эмоджи пацифика)

-Тебе показалось, что я где-то пытаюсь притворятся кем-то другим?

-Нет, я бы почувствовала. . Дальше я скинул ей какую-то песенку, она рассказала забавную историю с этой песней связанную, я посмеялся и пожелал ей спокойной ночи.

На следующий день я снова написал ей, сначала скинул интересный пост про курение травы в индуистком стиле – оказалось, в этот момент она как раз забивала косяк. Потом я написал, что займусь идеей “покурить вместе”, она спросила как, я сказал что травой и местом. Предложил ей пойти ко мне домой на выходные.

-У тебя дома? +50 к дискомфорту, наверное)

-Чьему дискомфорту? У меня дома заебись

-Тут я про себя подумала) твой дом – твоя крепость??. Чем?

-В крепости тепло, можно погладить котов или покататься на качеле.

-Не знаю, а с нами никого больше не будет?

-Никого. Только коты. Но я выгоню, если захочешь.

-Ахахах. Я не против)

-Ты согласна? Ееееее.

-Как тебе новая работа?

-Хорошо. Охранник, увлекающийся гороскопами сказал, что я буду работать. А у тебя как дела.

-Я тоже увлекаюсь) А при чем тут гороскопы?

-Ну он спросил мой знак зодиака, и по нему сделал вывод, что буду работать. Дескать он, директор, и я – земные типы, а такие люди не любят перемещений.

-(Она вкратце описала свое положение дел и как провела время). Думаю, вам будет о чем пообщатся с охранником)

-Конечно. Спрошу у него насколько мы с тобой совместимы.

-Совместимы в чем?

-Во всем.

-Ну нехорошо делать предрассудки о людях))

-Если скажет что-то плохое, я разочаруюсь в гороскопах.

-Но я уже предрассудки сделала, когда спросила о твоем дне рождения))

-Ахахах. И что гороскопы ответили?

-Ты не накидывайся на меня так, ок?))) А то такой реактивный

-Конечно. Украина это родина ракет. Но ты пушка.

-Бля ты достал меня улыбать)))

Потом она написала еще свое мнение о гороскопах, какие видит во мне качества и т.п. , я сказал ей, что отпишусь, когда вернусь домой. Пока возвращался, она написала, что заждалась меня, и пожелала спокойной ночи. Я ответил, что улыбать ее – это вообще-то моя цель.

Еще в процессе диалога я позвал ее гулять в будние дни, до того как идти ко мне, и она сказала что отпишет завтра. Ну а потом все пошло по пизде. Я залипал немного в мыслях о ней, когда был на работе, хотя старался этого не делать и отвлекался на все, что мог, помогло что в тот день на работе было много физкультуры. Вообще, залипать в мыслях – моя самая большая проблема еще с класса 8-го, и из-за этого я прогуливал техникум. Сейчас лучше, я всюду где могу, стараюсь не залипать, но проблема полностью не исчезла.

На следующий день она написала, что не пойдет гулять, ибо хочет уделить время учебе. Я пожелал ей в этом удачи, потом вечером написал ей и поинтересовался, как у нее дела – она накидала фоток конспектов и сказала, что писала весь день. Несколько сообщений об этом, и дальше такой диалог.

-Сегодня я сама выбрала так проучится, чтобы потом ничего не делать.

-Значит, будет свободное время?

-Будет

-Можно забрать?)

-На что? С какой целью?

-На погулять. Цели высокие и благородные (Как оказалось, сморозил глупость)

-Ты о чем, не поняла

-Не знаю что ответить на вопрос с какой целью, так что пусть цели будут такие. Какие-нибудь.

-Лол, не знаешь что ответишь но отвечаешь что-то высокомерное, зачем?

-Высокомерное?

-Да

-Не хотел тебя задеть. Ничего высокомерного, как считаю, не говорил.

-Ты не меня задел, а себя)

-Как-то справлюсь

-Я не понимаю этого.

Ты говоришь что не знаешь какие цели, но все равно озвучиваешь меня что они есть, и они “высокие и благородные”.

То есть целей на самом деле нет, но ты что-то лишь красивое сказал??

-А цель пусть будет в кино сходить, так лучше?

-Хочу поинтересоваться, а у тебя много друзяк с которыми ты можешь это всё делать?)

-Достаточно

-Ты меня так вытягиваешь будто мы знакомы уже давно.

Мне непривычно принимать такое поведение других) ощущение будто тебе что-то во мне очень понравилось и ты присосался как я к чашке со своим любимым чаем??

Поэтому и вопросы задаю, интересно, что ответишь.

-Как у следователя

-Я люблю докопаться до сути.

-Но обижаешь меня грубой формой вопросов.

-Вопросы в грубой форме?

-Будто ты злая немного

-Я улыбаюсь) Обида это нормальный психологический процесс – ты показываешь другому человеку своё несогласие с его поведением, или ситуацией. Таким образом отставиваешь свои интересы и мысли)

Я всё понимаю и принимаю твои чувства какие они есть

-Так что? Вопросы в грубой форме?

-Да, грубоваты для меня все же. Так до какой сути ты хочешь докопаться?

-(переслала сообщение с аналогией про чай) Я этим сообщением все описала. Возможно, стану взрослее, и вопросов станет меньше :))

-Сравнение с чаем все же грубовато для тебя, но в чем-то ты права. Не в чае всмысле, а в том, что сильно хочу тебя увидеть.

-Я не могу с тобой согласиться по поводу своей грубости, я вообще её нигде не вижу и не чувствую.

Но чувствую в себе сейчас необычного то, что я очень уверенна в себе. Думаю это из-за того что я проделала много работы и нервная система награждает меня дофамином, действие которого как раз вызывает подобное) Так что можешь представить.

-Могу

-Я хочу с тобой повидаться и почувствовать, а не задавать вопросы онлайн, и чтобы ты ещё их читал с дерзким выражением))

-И я хочу.

-Я это уже поняла)) Не знаю, как компенсировать то напряжение, что возникло в разговоре.

-Сейчас не надо, компенсируешь потом. Устала писать весь день?

-Я не только писала, я еще и учила)

-Ох)

Сейчас оцениваю этот диалог не очень – наверное, зря я так написал про обиду (сделал такой вывод после прочтения статьи о короне равенства), и, может, надо было подтвердить, что она мне нравится, а в конце еще и как-то свысока ответил “Компенсируешь потом”, чем может и подтвердил свое высокомерие. Но на тот момент отвечал, как считал нужным, ибо немного прифигел от ее вопросов.

На следующий день я ей не писал, был занят после работы всякой фигней по дому, и написал уже в пятницу – я думал, хэллоуин в этот день, а он в субботу оказывается – на которую я ее уже звал домой.

-Привет, ну что ты там? готова куда-то идти?

-Привет, как раз зашла написать тебе. Мы на субботу договаривались?

-Да.

-Я не хочу курить траву)

у меня сейчас менструация и нет такого настроения. Про менструацию я сказала не просто так, у меня в этот период желание тотального отдыха и я очень рада что он припал на выходные)

-Понял принял понимаю. Так а гулять пойдешь? Можно так же ко мне, но не курить.

Вообще я в тот момент обпился кофе, а из-за кофе у меня слетает фокус иногда и появляются проблемы с вниманием – зато становится веселее. Я подумал, что она так пишет про месячные из-за каких-то собственных тараканов – у нее и в инсте есть пост про то как она на нее влияет. Позже, придя домой понял, что тараканы вообще-то у меня – это ведь очень сильно наверное нужно не понравится девушке, чтобы она вот так в лоб писала об этом (вспомнился ваш пост про “не портить сказку”, хотя тут до сказки и не дошло).

Она сказала, что никуда не пойдет из-за того что отказалась знакомится с девушкой отца, а я сказал, что нихуево она его обломала наверное – ведь он наверняка хотел такой крутой дочерью похвастаться. (Комплимент получился хуевым и с весьма сильной кривлякой, наверное, лучше бы молчал).

-Тебе не кажется, что ты слишком щедр с комплиментами в мою сторону?

-Молчу

-Почему сразу молчу? Я ведь не просто так спросила

-Мне не кажется, но если тебе не нравится, я не буду. Бывает, заносит.

Потом я поспрашивал о том какие блюда она ест и что ей нравится, на случай, если она придет таки когда-то ко мне в гости, и немного рассказал о работе, накидав оттуда прикольных как по мне фоток того, что мы там делаем.

Дома уже мне стало стыдно за тот комплимент, меня зашатало, и я решил за него извиняться. Она сказала, мол, окей, хорошо.

-Я посмотрела, завтра еще дождь весь день :((

-Если захочешь, могу предложить сводить тебя в одно место, где готовят лучший в мире хачапури. Там нас дождь не тронет.

-Хорошо, что можешь предложить. Ты очень мил.

Тут я подумал, что все, финалочка. Остальные выводы (что я описал выше) я сделал уже потом, после этих сообщений, и вот в субботу решил написать письмо для разбора. Понимаю вроде, что в какой-то момент отросла корона победителя, кое-где заходил свысока, а комплименты из шаров превратились в щипцы. Короче, интерес к себе я убил конкретно, и не знаю, стоит ли ей еще писать.

У нее день рождения через две недели. Пока собираюсь полностью сконцентрироваться на работе, и пойти в зал, в будущем – начать решать дела с учебой. Заранее спасибо за разбор.