 

Мнение: “Уходим вертикально”

01.11.2020, 2:10, Разное

Атмосферное видео от канала "Серая зона". Полет на вертолете Ми-8 в Пальмиру.

PS. Из интересного по Сирии.

1. По заявлению боевиков, сирийские военные применили БПЛА-камикадзе в Идлибе, уничтожив машину боевиков (есть сообщения, что в Идлибе проходят полевые испытания дронов-камикадзе от концерна "Калашников"), а также убили трех боевиков в результате артиллерийского удара. Тренировались на кошках из "Ахрар-аш-Шам".
2. По ряду сообщений, Турция потребовала от боевиков "Ахрар-аш-Шам" распустить свою организацию или завершить реформирование с полным подчинением турецким структурам.. Боевики пока отказываются, мол как так – кто же против Асада воевать будет?  Есть мнение, что турки додавят фронду в "Ахрар-аш-Шам" довольно скоро.
3. В Идлибе "борцы за свободу" провели массовые демонстрации в поддержку Анзорова, который был убит после того, как отрезал голову французскому учителю. Стоит помнить, что Франция помогала этим прекрасным людям. Асад безусловно должен уйти и уступить им власть.

Надо срочно снять про них документальное кино и выдвинуть на "Оскар".

Источник: Colonel Cassad



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