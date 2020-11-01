Россия возобновила авиасообщение с Японией

01.11.2020, 0:45, Новости дня

Россия с ноября возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Японией, сообщили в оперативном штабе.

Решение было принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более одного, передает РИА «Новости».

Уточняется, что авиакомпании смогут выполнять три рейса в Японию в неделю (два рейса Москва-Токио и один рейс Владивосток-Токио). «Аэрофлот» сообщал, что с 5 ноября начнет летать из Москвы в Токио. Рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно – по субботам и воскресеньям). Рейсы Владивосток-Токио будет выполнять «дочка» «Аэрофлота» – «Аврора».

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент, помимо Кубы и Сербии, россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. С 15 октября российские авиакомпании получили возможность выполнять полеты на Кубу и в Сербию.