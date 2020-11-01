Не, не знала – Личное мнение

01.11.2020, 0:40, Разное

В апреле этого года мать 16-летнего Виталика вышла замуж. На допросе у следователя, она заявила, что знать не знала о прошлом мужа Марата.

В 2001 году Марат был осуждён на 14 лет за терроризм. Он проходил подготовку в лагере Хаттаба и взорвал газопровод.



Фото: Соцсети

Прошло всего полгода с момента свадьбы женщины с террористом. 16-летний Виталик пришёл к зданию ОМВД в Кукморском районе Татарстана и бросил бутылку с зажигательной смесью в припаркованный служебный автомобиль.

Из отдела полиции выбежали несколько полицейских. Виталик бросил ещё одну бутылку с зажигательной смесью и попытался сбежать. Сотрудники его догнали, и парень бросился на них с ножом. Пришлось применить оружие, молодой человек был ранен.

При нападении мальчик кричал: «Бог меня спасёт, все неверные»!

Виталику пытались оказать медицинскую помощь. Он схватил нож и ударил сотрудника. В парня снова выстрелили, и от полученных ранений он погиб.

Не знала о прошлом мужа, говорит теперь следователям мать Виталика.

Не знала? Не хотела знать? Знала, но не посчитала преступления мужа поводом, чтобы не притащить мужика в дом к ребёнку?

У меня нет слов, простите.

Совершенно русский мальчик Виталий объявил себя террористом. Пришёл убивать и был убит, записав предварительно ролик в соцсетях. Работал в кафе у нового отчима, носил людям пиццу.

А мама? Ну, она ничего не знала.