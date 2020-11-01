 

Арзамасова снялась для обложки «Лизы» с новым кольцом на безымянном пальце

01.11.2020, 0:35, Разное

В своем микроблоге Instagram Лиза Арзамасова похвасталась, что она снялась для юбилейной обложки «Лизы», который выйдет уже сегодня, 31 октября. Фолловеры заметили, что на безымянном пальце актрисы появилось новое кольцо, отличающееся от помолвочного.
По словам Лизы Арзамасовой, ей было невероятно приятно принять участие в этой съемке, так как она ровесница с любимым журналом. Артистка отметила, что это «очень символично», так как она тезка с глянцем и ей также 25 лет. Поклонники поздравили звезду «Папиных дочек» с этим событием и восхитились ее естественной красотой. Некоторые комментаторы отметили, что Лизе Арзамасовой можно дать и 17 лет, а не 25. Артистке пожелали много ролей в кино и театре, чтобы зрители могли почаще наслаждаться ее артистичностью.

Комментарии по поводу нового кольца актриса оставила без внимания. Ранее она позировала в кольце с бриллиантом, которое напоминало помолвочное. Многие поклонники думают, что такой подарок преподнес ей возлюбленный Илья Авербух. Этот снимок спровоцировал слухи о предстоящей свадьбе экс-фигуриста и тренера со звездой «Папиных дочек».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным

07.10 / Мнение: Верной дорогой

08.09 / Европарламент признал Ефремова узником совести

04.09 / Употребление алкоголя связали с риском ожирения и метаболического синдрома

21.07 / Война: Почему провалился план «Барбаросса»?

10.07 / Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу

29.10 / Мнение: Военный бизнес в Турции и АРЕ. Часть II. Турция

29.07 / Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили стоимостью до 100 тысяч рублей

20.10 / Россияне смогут повторно пройти срочную военную службу в армии Союзного государства

24.06 / Учёные назвали главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска