Арзамасова снялась для обложки «Лизы» с новым кольцом на безымянном пальце

01.11.2020, 0:35, Разное

В своем микроблоге Instagram Лиза Арзамасова похвасталась, что она снялась для юбилейной обложки «Лизы», который выйдет уже сегодня, 31 октября. Фолловеры заметили, что на безымянном пальце актрисы появилось новое кольцо, отличающееся от помолвочного.

По словам Лизы Арзамасовой, ей было невероятно приятно принять участие в этой съемке, так как она ровесница с любимым журналом. Артистка отметила, что это «очень символично», так как она тезка с глянцем и ей также 25 лет. Поклонники поздравили звезду «Папиных дочек» с этим событием и восхитились ее естественной красотой. Некоторые комментаторы отметили, что Лизе Арзамасовой можно дать и 17 лет, а не 25. Артистке пожелали много ролей в кино и театре, чтобы зрители могли почаще наслаждаться ее артистичностью.

Комментарии по поводу нового кольца актриса оставила без внимания. Ранее она позировала в кольце с бриллиантом, которое напоминало помолвочное. Многие поклонники думают, что такой подарок преподнес ей возлюбленный Илья Авербух. Этот снимок спровоцировал слухи о предстоящей свадьбе экс-фигуриста и тренера со звездой «Папиных дочек».