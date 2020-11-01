“Способ предотвращения инфекций”: Ученые создали блокирующее запах ног покрытие для носков

01.11.2020, 0:35, Разное

Таиландские исследователи в результате исследования разработали специальное покрытие для носков, позволяющее нейтрализовать бромидроз – запах потных ног. Кроме того, созданное исследователями средство способно бороться и с бактериальной инфекцией стоп.

Специальное покрытие, содержащее наночастицы оксида цинка (ZnO-NPs), предназначено для нанесения на ткань носков. Оно было разработано экспертами, представляющими Королевские военно-воздушные силы Таиланда, и уже прошло опробирование на пациентах больницы Университета Махидол этой страны. Специалисты информировали, что изначально разработка велась с целью создания средства против мелкоточечного кератолиза (бактериальной инфекции стоп), однако уже в ходе научной работы выяснилось, что состав эффективен и для снятия эффекта потных ног. Сообщается, что участниками эксперимента были курсанты тайской военно-морской школы, для которых вышеуказанные физиологические проблемы являются очень актуальными – более трети представителей данного военного направления страдают бромидрозом или кератолизом. В итоге, после проведения всех тестирований, выяснилось, что у исследуемых, носивших носки с покрытием ZnO-NPs, ощущения неприятного запаха потных ног и склонность к развитию бактериальных инфекций были существенно снижены.

Примечательно, что к совершению открытия разработчиков сподвигли наблюдения доктора Пуняви Онгсри, который долгое время работал с военными. “Проходя стажировку в качестве морского офицера в медицинском отделении, я заметил большое количество инфекций ног у военнослужащих. Я хотел найти способ предотвращения этих грибковых и бактериальных инфекций и связанных с ними состояний”, – признался специалист. Антибактериальные свойства наночастиц оксида цинка были ранее выявлены в других исследованиях ученых, и эту информацию использовали разработчики в своей научной работе.