Мнение: Как правильно отрубить голову Макрону

01.11.2020, 0:00, Разное

Образовательный процесс в пакистанском Исламабаде.

Учительница в школе для девочек наглядно демонстрирует ученицам, как правильно надо рубить голову Макрону. Ученицы радостно приветствовали мастерство учительницы.

До кучи.

1. Ночью около 50 местных турок напали на собор в Вене, устроив внутри погром.

2. В Ракке местные исламисты свалили христианский крест в местном соборе, который был разрушен ИГИЛ и частично восстановлен курдами.

Популярность Макрона в исламском мире стремится к новым зияющим высотам.