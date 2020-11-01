Мнение: Как правильно отрубить голову Макрону
01.11.2020, 0:00, Разное
Образовательный процесс в пакистанском Исламабаде.
Учительница в школе для девочек наглядно демонстрирует ученицам, как правильно надо рубить голову Макрону. Ученицы радостно приветствовали мастерство учительницы.
До кучи.
1. Ночью около 50 местных турок напали на собор в Вене, устроив внутри погром.
2. В Ракке местные исламисты свалили христианский крест в местном соборе, который был разрушен ИГИЛ и частично восстановлен курдами.
Популярность Макрона в исламском мире стремится к новым зияющим высотам.
Источник: Colonel Cassad
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