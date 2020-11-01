 

Мнение: Как правильно отрубить голову Макрону

01.11.2020, 0:00, Разное

Образовательный процесс в пакистанском Исламабаде.
Учительница в школе для девочек наглядно демонстрирует ученицам, как правильно надо рубить голову Макрону. Ученицы радостно приветствовали мастерство учительницы.

До кучи.

1. Ночью около 50 местных турок напали на собор в Вене, устроив внутри погром.
2. В Ракке местные исламисты свалили христианский крест в местном соборе, который был разрушен ИГИЛ и частично восстановлен курдами.

Популярность Макрона в исламском мире стремится к новым зияющим высотам.

Источник: Colonel Cassad



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