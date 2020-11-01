Оборотень, похищавший детей в Мексике

01.11.2020, 7:21, Разное

Существо, похожее на огромного вертикально ходящего волка или собаку, более 50 лет назад похищало младенцев в неназванной мексиканской деревне. По словам очевидца, однажды и он увидел это существо.

Эта история была опубликована исследователем аномальных существ Лоном Стриклером. Произошло это в небольшой деревне неподалеку от Веракруса, Мексика, в 1967 году. Рассказал ее неназванный очевидец, который в те годы был ребенком. Он родился в этой деревне, но потом с родителями уехал в город.

В том самом году они решили вернуться обратно и практически сразу же столкнулись с соседкой, которая рассказала его матери, что за последний месяц в их поселении пропало уже трое детей. Судя по всему, никто в деревне не знал, как это произошло, однако понимали, что дети скорее всего были убиты, так как соседка называла это трагедией.

В ту же ночь родители рассказчика разговаривали на эту тему и его мама была очень напугана подобной новостью и просила папу вернуться обратно в город. В их семье, помимо автора истории, был еще один ребенок, младший брат рассказчика. Папа сказал, что он тоже думает, что им надо уехать отсюда.

После этого мама пошла к детям и строго предупредила обоих мальчиков, чтобы они сидели дома и ни за что не выходили на улицу когда стемнеет, как бы им этого не хотелось.

Прошло два дня, за которые ничего страшного не происходило, и наступил День Рождения младшего брата. Они отпраздновали это в кругу семьи, а потом мама убралась на кухне, помыла посуду и уложила детей спать. В ту ночь стояло полнолуние и Луна светила очень ярко.

В какой-то момент рассказчик проснулся и очень захотел пить. Он пошел на кухню и приставил стул к шкафу, чтобы достать кружку. Прямо напротив от этого места располагалось кухонное окно и когда мальчик случайно посмотрел в ту сторону, то увидел рядом с соседским домом очень большое существо, которое что-то держало в руках.

Мальчик осторожно подошел к окну и стал рассматривать это существо. Оно все еще стояло там и показалось ему выше дверного проема. У него были заостренные уши и оно не имело одежды на теле.

Мальчик так напугался, что дернулся и издал шум, который услышало это существо и повернуло морду в его сторону. Тогда он смог в ярком свете Луны хорошо его рассмотреть. Это существо было похоже на большую полицейскую овчарку с ярко-красными глазами. Оно стояло вертикально на задних лапах, а в передних лапах держало человеческого младенца!

После этого мальчик пулей вылетел из кухни и побежал в комнату своего младшего брата. Он обхватил его руками и держал его так довольно долго. Он был очень напуган, потому что решил, что сейчас это существо придет и в их дом и заберет его и его брата.

На следующее утро вся семья отправилась в церковь и соседка рассказала маме мальчиков, что в том доме, который стоит рядом с нами, в прошедшую ночь исчез младенец и никто не знает, как это произошло.

"Когда я услышал это, то горько заплакал и мама спросила меня, что со мной случилось. Тогда я наконец рассказал ей о том, что я видел ночью. После этого мама попросила меня никому никогда не рассказывать эту историю и сказала, что мы очень скоро уедем отсюда. Я так и поступил и молчал до недавнего времени".