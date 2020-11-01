Попал в прошлое и не вернулся

01.11.2020, 7:11, Разное

8 декабря 1997 года на Камчатке пропал офицер военно-морского флота. Как выяснилось позднее, он переместился в прошлое. Из этого «путешествия» ему не суждено было вернуться.

Обычная вахта

На полуострове Камчатка военных баз как волос на голове – всех не пересчитать. На одной из береговых баз военно-морского флота и произошло это ЧП.

Зимним утром капитан III ранга принял вахту и заступил дежурным по бригаде. В течение дня он принимал доклады, отдавал распоряжения, решал вопросы и согласно инструкции периодически докладывал наверх: без происшествий. Иногда говорил помощнику «пойду, пройдусь», надевал повязку «дежурный» и уходил обозреть своим недремлющим оком, все ли в порядке на вверенной ему базе.

Утром пришел новый наряд принимать вахту, и тут оказалось, что принимать ее не у кого. По словам помощника, капитан-три ночью ушел в очередной обход, с тех пор не возвращался и всю службу ночью «тянул» помощник.

Пропавший офицер

Новый дежурный, не стесняясь подчиненных, высказал все, что он думает о пропавшем дежурном. Полетели звонки домой к бросившему вахту офицеру, его друзьям-сослуживцам, во все концы базы побежали матросы с указанием «найти дежурного и без него не возвращаться». Однако кап-три как в воду канул. Когда дальше тянуть уже было невозможно, заступающий на вахту офицер позвонил командиру базы и доложил о ЧП: пропал дежурный вместе с табельным оружием.

Командир поставил базу на уши. Десяток поисковых команд заглядывали в каждую щелочку, осматривали каждую ямку на территории базы и в ее окрестностях, а возглавлявшие розыскные партии офицеры сквозь зубы матерились и каждый обдумывал, что он сделает с капитаном, когда его найдет.

Вскоре выяснилось, что кап-три домой не приходил, ни у кого из сослуживцев не появлялся. Командир связался с представителями МВД и милиция взяла под контроль все гражданские и военные аэропорты и аэродромы – в декабре полуостров покинуть можно было только самолетом. Офицера искали очень долго, но не нашли.

Страшная находка

Спустя два месяца в горном районе Камчатки охотники нашли останки человека, а точнее его кости. Поскольку на костях была военно-морская офицерская форма, о находке доложили куда следует. Прибывшие представители военной прокуратуры внимательно осмотрели находку.

В карманах обнаружились документы, так что «владельца» установили сразу. Последние сомнения исчезли, когда в кобуре на поясе нашли пистолет с выбитым на нем номером. Это был пропавший вахтенный дежурный.

Хотя офицер пропал два месяца назад, мягкие ткани отсутствовали полностью, труп сгнил до костей. Какие-либо механические повреждения на одежде и самих останках отсутствовали, так что версия «звери кости обглодали» отметалась сразу.

Напомним, что офицер пропал 8 декабря, а Камчатка – не Средняя Азия, зимы здесь холодные и тела погибших в декабре-январе сохраняются до весны. Но к останкам капитана это почему-то не относилось.

Странные заключения экспертиз

Останки отправили в Петропавловск-Камчатский на экспертизу и вскоре оттуда пришел неожиданный ответ: останки принадлежат мужчине 30 лет, скончавшегося около 160 лет назад. Естественно, ни военных, ни сотрудников милиции это заключение не обрадовало. Нашедшийся было кап-три снова пропадал, а милиционеры получали головоломку: труп полуторавековой давности в офицерском мундире и с пистолетом исчезнувшего дежурного по базе.

Останки переправили на материк для повторного исследования. В центральном госпитале Министерства обороны провели даже генетическую экспертизу, которая подтвердила, что скелет принадлежит пропавшему офицеру. А дальше повторялся петропавловский кошмар: согласно радиоуглеродному анализу возраст останков около 160 лет.

Невезучий капитан III ранга

Ученых этот необычный случай заинтересовал, но ничего путного они сказать не могли. В тот год на Камчатке наблюдалась высокая геомагнитная активность, землетрясения происходили чуть ли не ежедневно, фиксировались необычные явления в атмосфере. Возможно, что все это было отражением процессов, происходящих во временно-пространственном континууме. Кап-три случайно оказался в центре возникшей аномалии, которая и перекинула его на 160 лет назад.

Видимо капитан не перенес этого путешествия и умер, что впрочем и к лучшему: шансов выжить в середине XIX века на Камчатке у него не было никаких. Не повезло капитану III ранга.