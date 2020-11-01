5 необычных примет в древней Руси

01.11.2020, 7:01, Разное

Народных примет очень много. Некоторые верят в них, другие считают полным бредом, а кому-то просто все равно. Но есть понятия, которые накрепко врезались в память и воспринимаются как данность. Кто из нас не говорил: «Все из рук валится, как будто сглазили». И ничего необычного в такой поговорке, так? А вот насыпать полные карманы чеснока, щепок, редьки и соли — человек в здравом уме вряд ли пойдет так на собеседование, чтобы не провалиться. Существовали и очень забавные приметы, которые сегодня покажутся анекдотами. Читайте, почему надо носить сапоги разного цвета, идти в лес в рубашке наизнанку и немедленно согнать кошку с кровати.

Кошка в изголовье: гони, а то можно и помереть

Кошек на Руси любили. Их не обижали и даже баловали. Считалось, что именно этот ласковый питомец будет встречать хозяина на небесах, когда тот умрет. И лучше заранее расположить к себе маленькое пушистое создание. Если Мурка будет благосклонна, она подарит своему владельцу острые и крепкие когти, чтобы тот смог без проблем взобраться в рай по высокой горе. Кошек использовали в качестве барометра: они достаточно точно могли предсказать, когда похолодает или станет тепло, пойдет дождь или подует ветер. Надо было лишь внимательно наблюдать.

В то же время слишком баловать животное было нельзя. Например, существовала примета, что спящая в изголовье кровати кошка способна выжить хозяина из дома и даже притянуть к нему смерть. Откуда взялись такие страшные предсказания? Если подумать, то, возможно, они основаны на возникновении аллергии на кошачью шерсть. В древности не было антигистаминных препаратов, и аллергический отек мог привести к очень большим проблемам.

На охоту идешь, разного цвета валенки берешь

Охотой на Руси занимались всегда. Это было необходимо для того, чтобы прокормить семью, а не хобби, как сегодня. Примет и суеверий про поведение в лесу или других местах, где проходил процесс, было очень много. Например, чтобы прийти домой с добычей, охотникам рекомендовалось надевать сапоги или валенки разного цвета. Но даже если такой экстравагантный охотник повстречает по пути в лес замужнюю бабу, то и валенки ему не помогут — следует немедленно возвращаться домой.

Особые отношения связывали крестьян с волками. Серые хищники нередко нападали на домашний скот и наносили немалый ущерб хозяйству. Но были и приятные приметы, которые относились к этим животным. К примеру, «волка встретил — жди победы». Главным условием было то, что с волком следовало вежливо и ласково поговорить, поздороваться, спросить, как дела. Только в этом случае серый не тронет человека и даже поможет ему в охоте. Большую удачу предвещал волк, который перебежит дорогу, а уж если человек натыкался на так называемую «волчью свадьбу», значит, н просто везунчик. Все эти приметы работали, по мнению народа, если встреченный хищник не тащил добычу. В ином случае смысл менялся на противоположный, и стоило ждать неприятностей.

Леший, который боится рубашки наизнанку

В лесу крестьян могли подстерегать не только хищники, но и противная нечисть, скажем, леший. Чтобы незадачливым путникам или грибникам не пришлось встретиться с этим лесным жителем, а также чтобы не сбиться с пути, надо было использовать обычную рубашку, но надеть ее следовало наизнанку.

Неизвестно, почему возникло это суеверие. Может быть, какой-то неопытный человек случайно надел вещь неправильно, а потом заблудился среди густых деревьев и кустов. И после того, как ему удалось выбраться из чащобы, удачливый собиратель лесных даров обнаружил, что рубашка-то надета наизнанку. А леший вполне мог оказаться любителем аккуратности и стиля, вот и прятался от не следящих за собой людей.

Что сначала, левый ботинок или правый: приметы, которые противоречат друг другу

Старинные суеверия порой были смешными. К примеру, если человек чихнул утром в понедельник, не успев позавтракать, то он заболеет. Тут можно найти обоснование: заболевающий человек явно чихает или кашляет часто, и не только утром, но и ночью. Или, если свистеть в комнате, то можно навлечь беду на проживающих в доме. А другая примета утверждает, что свист может разорить, даже сегодня многие говорят: «Не свисти, а то денег не будет». А еще были различные суеверия про обувь. Говорили, что левую ногу «грешно обувать поперед правой». Кажется, все просто — начинай с правой ноги. Однако есть и еще одно суеверие: «Обуешь правую ногу первой — жди зубной боли». Вот как тут действовать? Совершенно непонятно. Вероятно, следует надевать левый и правый ботинок (или лапоть) одновременно, и тогда все будет в порядке.

Почему молодые крестьянки смотрелись в березовый лист

В ноябре, а именно четвертого числа, крестьяне кланялись чудотворной Казанской иконе Божьей матери. Это был не только религиозный праздник, но и своеобразная граница между осенью и зимой. После этого крестьяне ждали наступления морозных дней. Это была эдакая унылая и скучная пора. Считалось, что от холода и скуки поможет веселая свадьба. Те пары, что вступили в брак на Казанскую, будут жить богато, долго и счастливо. А молодые крестьянки, которые еще не собирались замуж, четвертого ноября проводили особенный ритуал. Они шли в ближайший лес, искали там лист березы, обязательно заиндевевший и смотрелись в него, словно в зеркальце. Неизвестно, что они видели при этом, но в народе говорили, что такой способ поможет девице стать еще красивее и в будущем найти завидного жениха.