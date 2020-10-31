 

“Альтернативы нет”. Джонсон объявил в Великобритании повторный локдаун до декабря

31.10.2020, 23:50, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 31 октября анонсировал введение новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает BBC.

С 5 ноября жители Британии “должны оставаться дома”, кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки, говорится в распоряжении Джонсона.

“Пришло время действовать, потому что альтернативы нет”, – заявил Джонсон.

Бары и рестораны смогут работать только навынос. Школы и университеты будут оставаться открытыми в течение всего этого периода, в отличие от карантина ранее в этом году, говорится в сообщении.

Ограничительные меры вводятся на срок до 2 декабря.

По информации вещателя, последнюю неделю в Великобритании в среднем регистрировали около 23 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Великобритании достигло 1 млн. Соединенное Королевство занимает первое место в мире по количеству умерших (46 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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