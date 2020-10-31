 

Кулеба назвал страны, с которыми Украина выстраивает особые отношения

31.10.2020, 23:50, Новости дня

30 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ перечислил страны, с которыми Киев выстраивает стратегические отношения.

“Великобритания и Турция, безусловно, являются нашими стратегическими партнерами… [Еще] Соединенные Штаты, Канада, Германия, Франция, Азербайджан, Польша, Грузия, Литва. Есть перечень наших классических друзей, с которыми мы выстраиваем особые отношения в силу ряда факторов”, – сказал дипломат.

Он отметил, что “стратегическое партнерство является формой особых отношений, поэтому нельзя им разбазариваться и всех превращать в стратегических партнеров”.

“У нас пока не 30 с чем-то стратегических партнеров… Эти стратегические партнеры определены стратегией национальной безопасности Украины, которая была недавно утверждена президентом, и именно от этого мы отталкиваемся”, – объяснил Кулеба.

Стратегию национальной безопасности Украины под названием “Безопасность человека – безопасность страны” президент Владимир Зеленский утвердил 14 сентября. Документ состоит из пяти разделов и 70 пунктов.

Новую стратегию нацбезопасности Совет нацбезопасности и обороны Украины обсуждал в январе 2020 года. Секретарь совета Алексей Данилов рассказывал, что “в основу документа была положена избирательная программа президента”. В феврале документ под названием “Безопасность человека – безопасность страны” был передан на утверждение Зеленскому. Окончательный текст стратегии учитывает изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике и распространением COVID-19, отмечала пресс-служба главы государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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