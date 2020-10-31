Мнение: Северокорейская пропаганда, самая раздражающая реклама и покупка Рамблера Сбером
31.10.2020, 23:35, Разное
1. Северокорейцы решили, что ядерным оружием и видеоблогерами можно добиться большего, чем просто ядерным оружием. Блогеры из Пхеньяна потихоньку завоёвывают Ютуб. Вот моя статья на РИА Новости, где я разбираю успехи КНДР в деле пропаганды:
https://ria.ru/20201029/blogery-1581980262.html
На YouTube набирает популярность видеоблог, в котором хорошенькая девушка Джин Хуэй на прекрасном русском языке рассказывает о жизни в Пхеньяне.
Она составляет огромный контраст со знаменитым диктором Ли Чхун Хи. Заслуженная актриса, которой в этом году исполнилось 77 лет…
2. Самой худшей рекламой ожидаемо оказалась телефонная:
https://lenta.ru/news/2020/10/27/reklama/
Россияне назвали рекламу, которая затрагивает их личное пространство, а именно телефонные звонки, самой раздражающей. Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020», сообщает РИА Новости.
Граждане лояльно относятся к наружной рекламе (11 процентов респондентов), а также к поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ (по шесть процентов).
Индекс лояльности значительно ниже в отношении рекламы в социальных сетях (минус три процента опрощенных), на сайтах (минус четыре процента), при мобильной рассылке (минус девять процентов) и рассылке по электронной почте (минус шесть процентов респондентов). Хуже всего россиянами воспринимается реклама по телефону (минус 26 процентов).
3. Сбер выкупил 100% акций Рамблер Груп:
https://lenta.ru/news/2020/10/29/sber/
На серверах Рамблера сейчас работает Живой Журнал. Посмотрим, приведёт ли это к каким-либо изменениям.
Для Сбера это очередной шаг по превращению в айти-гиганта, в русского Гугла.
Источник: Место для дискуссий
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