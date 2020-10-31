Мнение: Северокорейская пропаганда, самая раздражающая реклама и покупка Рамблера Сбером

31.10.2020, 23:35, Разное

1. Северокорейцы решили, что ядерным оружием и видеоблогерами можно добиться большего, чем просто ядерным оружием. Блогеры из Пхеньяна потихоньку завоёвывают Ютуб. Вот моя статья на РИА Новости, где я разбираю успехи КНДР в деле пропаганды:

https://ria.ru/20201029/blogery-1581980262.html

На YouTube набирает популярность видеоблог, в котором хорошенькая девушка Джин Хуэй на прекрасном русском языке рассказывает о жизни в Пхеньяне.

Она составляет огромный контраст со знаменитым диктором Ли Чхун Хи. Заслуженная актриса, которой в этом году исполнилось 77 лет…

2. Самой худшей рекламой ожидаемо оказалась телефонная:

https://lenta.ru/news/2020/10/27/reklama/

Россияне назвали рекламу, которая затрагивает их личное пространство, а именно телефонные звонки, самой раздражающей. Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020», сообщает РИА Новости.

Граждане лояльно относятся к наружной рекламе (11 процентов респондентов), а также к поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ (по шесть процентов).

Индекс лояльности значительно ниже в отношении рекламы в социальных сетях (минус три процента опрощенных), на сайтах (минус четыре процента), при мобильной рассылке (минус девять процентов) и рассылке по электронной почте (минус шесть процентов респондентов). Хуже всего россиянами воспринимается реклама по телефону (минус 26 процентов).

3. Сбер выкупил 100% акций Рамблер Груп:

https://lenta.ru/news/2020/10/29/sber/

На серверах Рамблера сейчас работает Живой Журнал. Посмотрим, приведёт ли это к каким-либо изменениям.

Для Сбера это очередной шаг по превращению в айти-гиганта, в русского Гугла.