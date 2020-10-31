 

Власти Молдовы препятствуют въезду корреспондента «Новой газеты» на территорию страны

31.10.2020, 23:15, Разное

…для освещения выборов.

Власти Молдовы препятствуют попаданию корреспондента «Новой газеты» Ирека Муртазина на территорию страны, где в воскресенье, 1 ноября, пройдут выборы президента.

Корр «Новой» подал заявку на аккредитацию в МИД Молдовы, однако должен был получить разрешительные документы уже в Кишеневе. Ему позволили приобрести авиабилеты и забронировать гостиницу, но теперь не дают возможности попасть на борт самолета.

Как рассказал Муртазин, сотрудникам аэропорта Домодедово поступил звонок от официальных лиц Кишинева. Они отдали распоряжение не дать Муртазину пройти в самолет.

УТОЧНЕНИЕ

17:10 Вопрос об отказе Муртазину в посадке на рейс решался около полутора часов. Сотрудники Air Moldova связались с пограничной службой республики и вынесли решение об отказе с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев. Корреспондент «Новой» заблаговременно предоставил МИД Молдовы все необходимые документы для получения аккредитации.

17:30 Муртазину выдали аккредитацию сразу после отказа на въезд.

Аккредитация, которую выдали Муртазину уже после того, как самолет улетел в Молдову

Муртазину отказали во въезде с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев

Попытки препятствовать независимым СМИ в освещении выборов президента Молдовы дают основания полагать, что действующие власти республики готовятся фальсифицировать выборы.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября. На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Однако главными оппонентами станут ориентированный на Россию действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Санду обвиняет правительство в намерении сфальсифицировать выборы и заявляет о готовности к протестам. В РФ на 17 участках приготовлена 71 тысяча бюллетеней для голосования жителей Молдовы.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Личное: “По красивому не вышло расстаться”

02.08 / Мнение: Делаю аудиокнигу!

08.09 / Ученые обнаружили окаменелости древней рыбы, позволяющие переосмыслить эволюцию акул

02.09 / Мнение: Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

26.08 / Стоунхендж – величайшая мистификация XX века?

06.09 / Диетологи перечислили 8 вредных для организма привычек после употребления еды

14.10 / В прошлом веке эволюция была благосклонна к людям с сильными кистями рук – исследование

09.08 / Мнение: Ливан. Протесты

27.07 / Юлия Началова могла скончаться из-за неудачной маммопластики

14.08 / Израиль отказал Александру Лукашенко в визе репатрианта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска