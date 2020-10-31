Власти Молдовы препятствуют въезду корреспондента «Новой газеты» на территорию страны

31.10.2020, 23:15, Разное

…для освещения выборов.

Власти Молдовы препятствуют попаданию корреспондента «Новой газеты» Ирека Муртазина на территорию страны, где в воскресенье, 1 ноября, пройдут выборы президента.

Корр «Новой» подал заявку на аккредитацию в МИД Молдовы, однако должен был получить разрешительные документы уже в Кишеневе. Ему позволили приобрести авиабилеты и забронировать гостиницу, но теперь не дают возможности попасть на борт самолета.

Как рассказал Муртазин, сотрудникам аэропорта Домодедово поступил звонок от официальных лиц Кишинева. Они отдали распоряжение не дать Муртазину пройти в самолет.

УТОЧНЕНИЕ

17:10 Вопрос об отказе Муртазину в посадке на рейс решался около полутора часов. Сотрудники Air Moldova связались с пограничной службой республики и вынесли решение об отказе с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев. Корреспондент «Новой» заблаговременно предоставил МИД Молдовы все необходимые документы для получения аккредитации.

17:30 Муртазину выдали аккредитацию сразу после отказа на въезд.

Аккредитация, которую выдали Муртазину уже после того, как самолет улетел в Молдову

Муртазину отказали во въезде с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев

Попытки препятствовать независимым СМИ в освещении выборов президента Молдовы дают основания полагать, что действующие власти республики готовятся фальсифицировать выборы.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября. На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Однако главными оппонентами станут ориентированный на Россию действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Санду обвиняет правительство в намерении сфальсифицировать выборы и заявляет о готовности к протестам. В РФ на 17 участках приготовлена 71 тысяча бюллетеней для голосования жителей Молдовы.