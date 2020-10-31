Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 37 человек

31.10.2020, 22:35, Новости дня

По меньшей мере 37 человек погибли, 885 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщил прибывший на место происшествия президент Турции Тайип Эрдоган.

«На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасено 103 человека с травмами», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось о 35 погибших. В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.