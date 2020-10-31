 

Адвокат назвал неофициальной версию прокурора о причинах гибели группы Дятлова

31.10.2020, 22:35, Новости дня

Причина гибели тургруппы Игоря Дятлова на перевале на севере Свердловской области в 1959 году, озвученная на пресс-конференции прокурором Андреем Курьяковым, не является официальным итогом прокурорской проверки, сообщил адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

Юрист, получивший ответ на свою просьбу о проведении служебной проверки от управления генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, сообщил, что в документе содержится информация о том, что «выступление Курьякова в средствах массовой информации по вопросам, связанным с освещением обстоятельств гибели тургруппы Дятлова, осуществлено им за рамками должностных обязанностей и в отсутствие поручений по службе, в связи с чем по результатам служебной проверки он привлечен к дисциплинарной ответственности».

«Это свидетельствует о том, что [озвученные Курьяковым] результаты не только не являются официальной позицией Генпрокуратуры России, но вообще не представляют юридическую значимость», – передает ТАСС его слова. При этом в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и управления генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу подробностей не уточняют.

Напомним, заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку.



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