Власти Британии введут общенациональный карантин на месяц

31.10.2020, 22:35, Новости дня

Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом, объявил британский премьер Борис Джонсон.

«Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет… Сейчас настало время принять меры», – передает РИА «Новости» его слова.

Джонсон добавил, что принимаемые меры в целом аналогичны тем, что вводились весной, за исключением того, что образовательным учреждениям закрываться не придется. Так, согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Работать они смогут только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой. Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами, будут закрыты. Однако супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами.

Власти уточнили, что жителям Англии будет настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать из дома. Запрещаются любые встречи людей внутри помещений. Исключение будет сделано для детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Оставаться на ночь в домах у других людей англичане смогут, только если это необходимо по работе.

Также будут запрещены любые заграничные поездки, за исключением совершаемых по служебной необходимости. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется.

Кроме того, разрешено работать промышленному производству, строительной сфере и судам. Школы и университеты будут функционировать по обычному графику с соблюдением мер безопасности. Гражданам рекомендовано работать из дома, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом.

При этом правительство Англии не запрещает, а напротив, поощряет прогулки индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.

«Мы не собираемся вводить полный локдаун, как это было в марте и апреле, новые меры менее прямолинейны, в них меньше ограничений… Но я боюсь, что с четверга наш главный лозунг будет прежним: «Останьтесь дома, защитите NHS (национальная система здравоохранения), спасите жизни». Я боюсь, все магазины, не торгующие товарами жизненной необходимости, объекты развлечений и отдыха будут закрыты. Сервисы типа click and collect, а также магазины с товарами жизненной необходимости, продолжат работу», – добавил премьер.

Как рассказал главный советник правительства по науке, согласно прогнозам, Британию ожидает всплеск заражений и смертей, которые в несколько раз превысят весенний пик.

«Ни один премьер-министр не может игнорировать представленные данные. Еще две недели назад я говорил вам, что мы принимаем меры по необходимости. Мы продолжаем практиковать прагматичный подход и действуем в зависимости от ситуации. Я хотел бы поблагодарить миллионы людей, кто соблюдает рекомендации и живет в условиях ограничений», – сказал Джонсон.

Уточняется, что полный свод правил правительство опубликует во вторник, в среду, как ожидается, его утвердит парламент, и с полуночи четверга новые меры вступят в силу на всей территории Англии. После 2 декабря правительство проанализирует эффективность данных мер и, вероятно, смягчит ограничения в ряде регионов до третьего или второго уровня, если количество заражений в них снизится.

Объявление об ужесточении карантина было сделано из-за утечек информации в СМИ. Премьер распорядился провести расследование обстоятельств утечки и перенес свое выступление на вечер субботы.

Ранее жесткий карантин ввела Бельгия: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно. В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе – не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек.