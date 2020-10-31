Боня + Сафин = Билл Гейтс – Личное мнение

31.10.2020, 22:30, Разное

Вика Боня, впихнув свой филлерный пряник в один кадр с Маратом Сафиным, спровоцировала слухи о том, что между ними может быть роман.



Фото: Соцсети

Фотографию Вика подписала так:

Как я смеюсь с Маратом так не смеюсь ни с кем.

Да уж: до пятого десятка дожила, где только ни таскалась, но ни с кем так не смеялась, как с депрессивным Сафиным. Ну, надо же!

И хоть Марат пока не в курсе, что у него — роман с девкой из Дома 2, я советую ему уступить напору Вики и образовать новую, пусть и не совсем адекватную, но всё же ячейку общества.

Я всё понимаю: начинать с Даши Жуковой и докатиться до Бони — это, безусловно, — игра на понижение. Понижение даже не до ноля, а уход в минус. Можно даже сказать, что на дно.

Вернёмся на секунду в прошлое? В то время, когда Марат любил приличную девушку Дашу, Вику — ну, её тоже любили. Как умели, так и любили.



Фото: Соцсети

Мне кажется, что быть с Боней — стыдно для любого вменяемого мужика. Однако, во вменяемости Сафина лично я сомневаюсь. Именно поэтому и считаю, что он и Вика будут хорошей, крепкой парой.

Даже расклад вам дам, почему, чтобы и вы отнеслись к этой идее серьёзно.

У Марата и Вики — много общего, а это — хороший фундамент для любых отношений.

Во-первых, они оба — тупые. Плохо, когда один в паре — умный, а другой — тупой. А вот два дурака, как говорят у нас в народе, — пара.

Во-вторых, Сафин и Боня бредят в унисон. Это важно.

Оба верят в «волновые волны 5G» (прямая цитата Бони), глобальную чипизацию, порабощающую вакцинацию и прочую шизофрению.

Марат Сафин:

Я думаю, что людей готовят к чипизации.

Виктория Боня:

Вакцинация способ контролировать и иметь возможность вводить человеку в систему все, что угодно.

В-третьих, оба заявляли (Вика — прямо, Марат — иносказательно), что пробовали галлюциногенный наркотический препарат под названием аяваска.

Марат Сафин:

Скажем так, я езжу на свои трипы. Я бы не стал распространяться, потому что у нас отношение ко всем этим вещам очень странное. Без пропаганды: у меня свои практики, я туда езжу два раза в год, мне это абсолютно нормально, мне это нравится. Но это не для эфира. Все люди, когда говорят слово «Перу» или что-то, связанное с Южной Америкой, все понимают плюс-минус, о чем речь.

Поэтому освещать это я бы не хотел, потому что у нас очень странное понимание всех духовных практик.



Конечно, мы всё понимаем: и про трипы, и про Перу, и про духовные, как выражается Сафин, практики, которые, если отбросить весь этот эзотерический бред дебилов, являются, в моём представлении, банальным приёмом наркотиков.

Виктория Боня:

Это священное растение, которое используется более трёх тысяч лет для исцеления души и тела.



А теперь — мнение умного человека — психиатра-нарколога Алексея Казанцева, который описал воздействие ахуяски на психику человека:

Этот «напиток мертвых» запрещён у нас в России, есть уже даже осуждённые за него. Одна из составляющих — очень сильный галлюциноген. И для тех, у кого есть предрасположенность у психическим заболеваниям, он может послужить спусковым механизмом — тогда и возникнут симптомы шизофрении.



Являются ли мысли Сафина и Бони о коронавирусе, чипизации, вакцинации и 5G, симптомами шизофрении, по-вашему?

Лично меня их заявления сильно настораживают. Я верю доктору, верю в то, что приём сильных галлюциногенов может спровоцировать шизофрению у тех, кто к ней предрасположен.

Людей с недиагностированной и нелеченной шизофренией, на самом деле, очень много. Ходят по улицам, несут чушь в соцсетях. Чем дольше заболевание не лечить, тем сильнее оно прогрессирует.

Шизофреникам очень сложно найти себе пару. Здоровых людей отталкивает и даже пугает тот бред, который с умным видом несут шизофреники.

В общем, совет да любовь — Вике и Марату! Искренне. От всей души. Им действительно лучше держаться вместе.

Ну, а то, что Марат скатился до Бони, — так это бывает. Не все с годами поднимаются, многие опускаются. И тех, кто опустился, нужно жалеть, а не забивать их камнями.

Рады за Вику и за Марата? Почему?