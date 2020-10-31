 

Доктор сообщила о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет

31.10.2020, 22:25, Разное

Елена Зубова, доктор Covid-корпуса Краевой детской клинической больницы, напомнила, как распознавать симптоматику коронавируса у детей. Она заявляет, что в целом болезнь у них проходит легко, но у малышей до 3-х лет инфекция протекает тяжело.
Согласно статистическим данным, дети составляют лишь 10% от числа заболевших, а меньше четверти детей являются бессимптомными переносчиками заболевания. Тяжело болезнь проходит в среднем у 1% случаев. Также эксперт пояснила о симптомах, которые должны настораживать родителей. Доктор может отправить на проведение компьютерной томографии грудной клетки при наличии лихорадки и понижении сатурации. При КТ имеется определенная доза облучения, потому «самоназначение» запрещено. Также у детей может присутствовать потеря вкуса и обоняния, но в связи с возрастом они не могут предъявить жалобы.

Тяжело болезнь может протекать у детей до 3 лет, особенно у малышей до года. При возникновении первых признаков необходимо вызывать врача. Она заявляет, что если у ребенка появляется рвота, судороги, одышка и имеется высокая температура, то следует немедленно обращаться в скорую помощь. Высокий риск осложнений существует и у детей, которые имеют сопутствующие патологии.

Если все же ребенок заболел, то необходимо внимательно наблюдать за его состоянием, фиксируя жалобы. Также нужно исключить контакты с пожилыми людьми и находиться в самоизоляции. Родителям стоит добавить в меню ребенка витамин D, что компенсирует свежий воздух и солнечный свет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / 5 необъяснимых поступков диктаторов

17.09 / Журналисты сообщили о переводе Шугалея из тюрьмы “Митига”

10.09 / Мнение: Почему не погиб Навальный

15.10 / Как следить за гигиеной рук во время пандемии

19.10 / В Кемерове суд отменил штраф

19.07 / Мнение: Кто провоцирует бойню в Москве?

31.08 / История очевидца: «Ко мне в лифт зашел человек с черными глазами»

22.07 / Мнение: О самой веской причине убрать Трампа навсегда

17.08 / Ученые назвали лучшую ткань для защиты от коронавируса

31.05 / Борис Вишневский: Навстречу конституционному празднику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска