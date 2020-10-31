 

“Сделал прививку от пневмонии”: Сергей Жигунов поделился тревогами о своем здоровье

31.10.2020, 22:25, Разное

Популярный актер Сергей Жигунов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделился с подписчиками тревожными переживаниями о своем здоровье. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Опубликованный в микроблоге фотоснимок артист сопроводил сообщением, свидетельствующим о том, что он несколько переживает за состояние своего здоровья в непростой период пандемии. “Сделал прививку от пневмонии, болит плечо, не высыпаюсь. Но я очень доволен. Стало спокойнее”, – рассказал подписчикам Жигунов. Телезвезда признался, что не прочь был бы сделать инъекцию и от COVID-19, однако пока не смог найти необходимую вакцину.

Среди фолловеров актера нашлось несколько противников вакцинации, порекомендовавших хозяину аккаунта вместо прививки от коронавируса придерживаться карантинных мер и повышать иммунитет. Однако большинство поклонников поддержали кумира, выразили солидарность с его действиями и пожелали терпения в борьбе с болью. Об этом сообщает New-magazine.ru.



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