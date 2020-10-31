“Сначала думаешь, потом делаешь”: Роза Сябитова оценила перспективы вернуться в молодость

31.10.2020, 22:25, Разное

Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой порассуждала о прелестях своего возраста. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Ведущая передачи “Давай поженимся” известна тем, что на просторах своего микроблога часто обсуждает с подписчицами темы, актуальные для женщин любых социальных или возрастных групп. В частности, в свежей публикации Роза Сябитова поделилась мнением о перспективах условного возвращения в собственную молодость. При этом она отметила, что особого желания вернуться в молодой возраст не имеет, так как её жизнь в настоящий период времени устраивает её всецело. “Мне нравится моя жизнь сейчас. И главное преимущество моего возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь. Это, кстати, полезный навык не только после 50”, – заявила телезвезда. В качестве иллюстрации она разместила архивный фотоснимок, на котором изображена в молодые годы, облаченная в эффектный классический наряд – белый жакет и такого же цвета миди-юбку. К слову, в конце тирады Сябитова поинтересовалась у подписчиц, хотели бы они вернуться в собственную молодость и что-либо изменить в жизни.

Стоит отметить, что мнения посетительниц микроблога разделились. Так, часть из них признала, что, вернувшись в молодость, постарались бы исправить некоторые “ошибки юности”, в том числе – избегали бы отношений с противоположным полом. И все же большинство поклонниц заявили, что абсолютно солидарны с любимицей и поддерживают её положительную оценку собственного зрелого возраста. Об этом сообщает ГЛОБАЛМСК.РУ.