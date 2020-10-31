Мнение: Любовница России

31.10.2020, 21:55, Разное

(что такое репутация в РФ)



Наиля Вагиф-кызы Аскер-заде.

Недавно, включив в «Новости» по телевизору, наткнулся на рекламу очередного какого-то интервью Наили Аскер-Заде с «сильными мира сего» – всё как и год, как и два назад: в кадре всё дорого-богато, официально, но с налетом «теплоты», Наиля в строгом костюме задает каким-то очередным министрам или миллиардерам банальные и безликие вопросы (она, конечно, далеко не Дудь), те старательно морщат лбы и отвечают каким-то такими же бессмысленными и общими фразами, Наиля важно кивает и улыбается деревянной улыбкой – в общем, как обычно, непонятно, что это, для кого и зачем снято, но главное тут то, что всё показывают на телеканале «Россия» на всю необъятную Родину.

И я в очередной раз подивился именно этой неизменности. В некоторых случаях новостью является как раз то, что НИЧЕГО не произошло.

Ведь кто такая Наиля Аскер-Заде? Это симпатичная девушка, которая уже несколько лет (!) находится в центре огромного скандала – так как все это время в публикациях самых разных СМИ ее аттестуют как любовницу главы ВТБ Костина. Причем – любовницу-миллиардершу. Любовницу при живой жене, так как Костин у нас счастливо женат, с детьми в законном браке.

Про Аскер-заде раньше писали в основном в телеграм-каналах – так как, опять же по слухам, влюбленный миллиардер Костин устроил вокруг своей пассии защитную «информационную стену», этакий «файервол», угрожая судебными преследованиями любым СМИ, которые бы осмелились что-то писать о нем и о Костиной. «Стена» была настолько тотальная, что даже я (!), безвестный блогер в богом забытом ЖЖ, 22 октября 2018 года получал «письмо счастья» от людей, представившихся как «юристы Костина»:

«”Здравствуйте.

Меня зовут Антон. Я представляю интересы господина Андрея Костина в России.

Мне поручено подготовить очередной список сайтов порочащих честь и деловую репутацию

Андрея Костина. Список готов и в ближайшее время будет передан в суд.

После судебного решения Роскомнадзор заблокирует на них доступ.

Заблокированный сайт нельзя не продать, не разместить на нем рекламу.

Если вы удалите спорные темы, я удалю ваши сайты из своего списка.

Надеюсь на понимание.

С ув. Антон

PS При необходимости пришлю вам номер телефона нашего юриста в Шотландии.

Через Шотландию мы устанавливаем регистрационные данные владельцев сайтов и IP админов.

Это нужно удалить –

https://sapojnik.livejournal.com/2651497.html”

То есть люди Костина реально действовали с размахом, и старались докопаться даже до мышей. Вполне возможно, что они даже были причастны к разгрому телеграм-канала «Футляр для виолончели» (который особенно много и ожесточенно писал про Наилю и ее связь с Костиным). Канал, как известно, в какой-то момент был деанонимизирован, его владельцы (и авторы) захвачены, и канал исчез, как будто его и не было (причем ни про какие «суды» не было слышно – обошлись без судов).

Однако с какого-то момента все дикие усилия Костина удержать всё в тайне полностью обессмыслились – когда на канале Навального в Ютубе вышло видеорасследование «Яхта. Самолет. Девушка». Это был декабрь прошлого года.

Ролик набрал больше 8 млн. просмотров, вслед за ним, в проделанную Навальным брешь в стене, вышло еще много «добавочных» или «иллюстрирующих» материалов в тиражных изданиях, словом, заговор молчания был прорван, роман Наили и госбанкира стал, как говорится, «достоянием общественности». В частности (это была пуанта расследования Навального), выяснилось, что Наиля особенно увлекалась съемками в благотворительных роликах, выходивших на канале «Россия» – где она призывала сограждан «жертвовать на больных детей». Навальный гневно указывал при этом, что сама Наиля получила от любвеобильного банкира разной недвижимости и прочих благ на миллиарды (!) рублей, и не стыдно ли в таком случае выпрашивать у нищих сограждан копеечку.

В общем, это всё известная нашумевшая история, я и сам о ней уже писал. Меня тут сегодня интересует то, что обычно в нашей стране не интересует никого: А ЧТО ПОТОМ?

Ну вот разоблачил Навальный любовницу банкира, все отписались по теме, поахали и поохали. А дальше-то что? Может, последовали какие-то оргвыводы?

Самое поразительное, что не последовало вообще НИЧЕГО. Ни в отношении Костина, ни в отношении его пассии. И меня тут даже не особо интересует Костин – хотя ясно, что острие навальновского расследования было направлено против него, а не против Наили. Там ведь главный вопрос – откуда у главы хоть и крупнейшего, но государственного (!) банка настолько «лишние» миллиарды, что их можно просто «дарить» любовнице? Зарплата у него хоть и большая, но явно не в миллиардах измеряется (миллионов сто-двести в год, причем рублей – слёзы!). Долю в «прибылях» банка он тоже не может иметь – уже хотя бы потому, что никакой прибыли у ВТБ нет, это убыточный банк, который держится на плаву исключительно вливаниями со стороны ЦБ.

Но с Костиным понятно – там всё произошло по стандарту: Навальный уже, наверно, сотню казнокрадов разоблачил в своих расследованиях, включая, скажем, и премьера Мишустина: все это оказывается выстрелами в воздух, «система своих не сдает».

Но Наиля?! Она-то почему держится как ни в чем ни бывало?

Заранее отклоню упреки в какой-то там «кровожадности» или какой-то «личной неприязни». Я (в отличие от Навального) лично с Аскер-Заде незнаком, ничего лично против нее не имею, ситуация меня интересует в теоретическом аспекте. Как вообще возможно, что журналистка с таким, скажем мягко, скандальным ореолом продолжает работать на самом, без сомнения, ОФИЦИОЗНОМ телеканале страны? Причем не в каком-то там развлекательном или «ночном» разделе, а в его, опять же, самом официозном департаменте – берет интервью по самым важным вопросам повестки дня у первых лиц государства?

Это как?

То есть, даже по чисто формальным признакам, Наиля – это такой «официоз в квадрате». Она задает вопросы руководителям государства в буквальном смысле «от имени Родины». Ну или, если хотите, «от имени Народа»; как ни крути, она на «России» – этакое олицетворение самой России. С таким, знаете, легким восточным колоритом. Как там у Блока – «с раскосыми и жадными очами». У Наили, впрочем, очи не очень раскосые и совсем не жадные, скорее безразличные…

И вот тут я теряюсь – поскольку сам-то я человек самых широких взглядов, конечно же. Может быть, в том, что именно ОНА нынче работает «лицом России» – нет ничего плохого? Что, собственно, ей можно предъявить?

То, что она любовница? Но, говорят, она уже и детей от Костина имеет. К тому ж если она мусульманка, то, наверно, и вообще с ее точки зрения в ситуации нет ничего плохого – ислам допускает многоженство. Может, она считает, что у Костина просто две жены? А она является младшей и любимой.

А может, и сам Костин так считает?

Еще претензия морального плана: она берет у Костина его подарки на миллиарды рублей, а ведь Костин, как нам подсказывают Навальный и здравый смысл, столько не зарабатывает. Стало быть – берет ворованное, а это нехорошо. Но, с другой стороны, а она что – ОБХСС? Откуда ей знать, законные у Костина деньги или нет? Ну предложил любовник… то есть тьфу, как бы муж! восьмикомнатные апартаменты «чтобы было удобно вам с ребенком» – так что ж, отказываться?

Опять же, с точки зрения современного феминистического подхода, виновником в любом случае является Костин, а Наиля – не более чем жертва. ОСОБЕННО если вдруг выяснится, что деньги действительно ворованные. Тогда ведь получится, что он Наилю… изнасиловал. И насиловал все эти годы! В точности по старому бородатому анекдоту:

«Вульгарно накрашенная женщина в немного помятом платье протягивает в окошко обмена валюты 100 долларов. Кассир принимает и через некоторое время возвращает со словами:

– Извините, но эта купюра фальшивая.

– Боже мой! – восклицает женщина. – Так значит, меня только что изнасиловали!!»

Ну тогда что же: Наилю оставили в эфире РТР в качестве компенсации ее морального вреда?

И все же непонятно – а почему ее, как правило, очень занятые «гости эфира» безропотно соглашаются с ней «беседовать»? Вот недавно был министр промышленности Мантуров.

А уж совсем на днях вышел на той же «России» целый «документальный фильм» Наили, в котором ей «глаза в глаза» дали интервью вице-премьер Силуанов, глава Счетной Палаты Кудрин, миллиардер Усманов и пр. Наиле вообще доверили в этом году делать цикл программ под общим названием «Опасный вирус» – то есть на САМУЮ животрепещущую для всех россиян тему: там она берет интервью у главы Роспотребнадзора Поповой, у директора регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и т.д.

В старые былинные времена, еще до подъема движения МиТу, не надо было долго чесать плешь, придумывая обозначения для того, кто такая Наиля: ее статус назывался «содержанка», а ее саму без особых сомнений причислили бы к так называемым «дамам полусвета».

Однако, думается мне, в те же старые времена мало кто из «сильных мира сего» согласился бы давать «даме полусвета» официально и на полном серьезе интервью для его трансляции на госканале. Это был бы какой-то все же нонсенс.

Понятно, что в современной России нет понятия репутации. Или – мы, наоборот, впереди планеты всей, у нас торжествует «новая нормальность». Как же тогда назвать Наилю в нашу эпоху, МиТу и новой нормальности – всероссийская любимица?

Нет, наверно – всероссийская любовница. Так точнее.



Счастливый банкир.