 

Мнение: Почему меня не пустили в Молдову?

31.10.2020, 21:35, Разное

Сегодня вечером я должен бы прилететь в Кишинев. А с утра – отправиться в МИД Молдовы, забрать аккредитацию, после чего планировал проехаться по избирательным участкам по выборам президента страны и штабам основных кандидатов  – Додона, Санду, Усатого….

Но в Молдову меня не пустили. Причем уже в аэропорту Домодедово меня отказались регистрировать на борт самолета Air Moldova.

Решение отказать мне во въезде в Молдову принималось часа полтора. Представитель Air Moldova в Москве связался с коллегами в Кишиневе, те с пограничниками, пограничники с МИД….

В итоге мне выдали вот такую вот бумагу:

И это притом, что МИД Молдовы аккредитацию мне выдал и даже выслал копию, но оригинал я мог забрать только в Кишиневе, о чем полтора часа тщетно пытался убедить сотрудников Air Moldova в Домодедово:

Похоже, что завтра в Молдове будет жарко, видимо, мухлевать будут по-взрослому….

На снимке: во время командировки в Кишинев в октябре 2019 года

Источник: Ирек Муртазин



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